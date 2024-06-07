1 Mayıs tutuklamalarında ‘öğrenciler’ serbest kaldı

1 Mayıs’ta tutuklanan 20 kişi öğrenci oldukları için savcılık mütaalasıyla tahliye edildi. Avukatlar, ‘Öğrenci olan ama tahliyesi gerçekleşmeyen çok sayıda yurttaş var’ dedi.

Politika Servisi

Anayasa Mahkemesi kararına rağmen Taksim'e geçişlerin yasaklandığı İstanbul 1 Mayıs'ında, Saraçhane’den Taksim’e yürümek isteyenlere yönelik gerçekleşen 3 ayrı operasyonla gözaltına alınıp tutuklanan 74 kişiden 23’ünün tahliye edildiği öğrenildi.

Tutuklu bulunan yurttaşlarının birçoğunun öğrenci olması üzerine savcılığa yapılan tahliye talebine karşılık yayınlanan mütalaada, öğrenci olduğu ibraz edilen yurttaşların tahliye olabileceği belirtildi.

Savcılıktan çıkan kararda “Şüphelilerin öğrenci, stajyer gibi eğitim aşamasında olup olmadığına dair yapılan tetkikler sonrasında şüphelilerin resmi belge ibraz etmeleri halinde tahliyelerine, aksi takdirde söz konusu soruşturmaya yansıyan mevcut deliller, atılı suçun niteliği ve öngörülen cezanın miktarı gibi hususlar' bir arada değerlendirilerek şüpheliler veya şüpheliler müdafilerinin yapmış oldukları itirazların reddine karar verilmesi mütalaa olunur” ifadeleri yer aldı.

Davayı takip eden avukatlardan alınan bilgilere göre 23 kişi içerisinde bir kişinin hastalık sebebiyle tahliye olduğu, diğer iki kişinin ise stajyer avukat olduğu öğrenilirken, avukatlar tutukluluğu devam eden birçok kişinin de öğrenci olduğunu vurguladı.

Mütalaanın ardından tahliye edilen ve tutuklu kalanlar arasında nasıl bir fark olduğu bilinmezken avukatlar “Neredeyse suçlamalar birebir aynı. 2911’den muhalefet, kamu malına zarar, polisle mukavemet gibi suçlamalar mevcut ancak öğrenci olup da hala içeride tutulan arkadaşların ne gerekçeyle tutulduğuna dair bir bilgi yok” ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

1 Mayıs’tan sonra yapılan operasyonlarda gözaltına alınıp tutuklananlar hakkında 2 ayrı iddianame düzenlenmiş, bu iddianamelerde tutuklu 42 kişi hakkında toplam 567 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan ilk iddianamede, 30 tutuklu hakkında toplamda 405 yıla kadar hapis cezası istenirken hazırlanan ikinci iddianamede ise 12 tutuklu için ise toplamda 162 yıl hapis talep edilmişti. 1 Mayıs’taki eylemin ardından kolluk kuvvetleri tarafından 3 dalga halinde yapılan ev baskınlarında toplam 74 kişi gözaltına alınmıştı.

İlk hazırlanan iddianamede bulunan 30 kişinin yargılandığı davanın ilk duruşması ise 17 Temmuz’da yapılacak.