1 Mayıs tutukluları için iddianame hazırlandı: 42 kişi hakkında toplam 567 yıl hapis cezası istendi

İstanbul 1 Mayıs'ı sonrası tutuklananlar hakkında iki ayrı iddianame düzenlendi. Tutuklanan 42 kişi için iki ayrı iddianameyle toplam 567 yıla kadar hapis cezası istendi.

İstanbul’da 1 Mayıs kutlamalarında Saraçhane’den Taksim’e yürümek isteyenlere yönelik yapılan operasyonlarda, gözaltına alınıp tutuklananlar hakkında iki ayrı iddianame hazırlandı.

1 Mayıs'tan sonra yapılan operasyonlarda gözaltına alınıp tutuklananlar hakkında 2 ayrı iddianame düzenlendi. Bu iddianamelerde tutuklu 42 kişi hakkında toplam 567 yıla kadar hapis cezası istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan ilk iddianamede, 30 tutuklu hakkında toplamda 405 yıla kadar hapis cezası istendi.

Hazırlanan ikinci iddianamede ise 12 tutuklu için ise toplamda 162 yıl hapis cezası istendi. İki ayrı iddianamede toplam 42 tutuklu için toplamda 567 yıla kadar hapis cezası istendi.

Savcılık, 1 mayıs eylemcilerinin "toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet, görevi yaptırmamak için direnme, kasten yaralama ve kamu malına zarar verme" suçlarını işlediği iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında iddianame hazırladı.

74 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Anayasa Mahkemesi, 12 Ekim 2023 tarihinde verdiği kararda Taksim'in 1 Mayıs kutlamalarına kapatılmasını "hak ihlali" saymıştı. Bu kararı da gerekçe gösteren çok sayıda emekçi, sendikaların, partilerin ve meslek örgütlerinin belirlediği toplanma noktalarında buluşmuştu.

Ancak Bozdoğan Kemeri, İstiklal Caddesi, Taksim çevresi, Beşiktaş ve Şişli'de çok sayıda cadde ve sokak ulaşıma kapatılmış, bazı metro seferleri iptal edilmişti.

Yasaklar altında Taksim'e çıkmak için, Saraçhane Bozdoğan Kemeri'nde polisle karşı karşıya gelip barikatı geçmeye çalışanların da aralarında bulunduğu 217 kişi gözaltına alınmış, İçişleri Bakanlığı ev baskınlarında da 29 kişinin daha gözaltına alındığını duyurmuştu.

Gözaltına alınanların çoğunluğu 1 Mayıs akşam saatlerinde serbest bırakılırken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'nde günlerdir tutulan 65 kişi adliyeye sevk edilmişti. Sevk edilen 65 kişiden 38’i tutuklanırken, 27 kişi ise adli kontrol şartı ile uygulanarak serbest bırakılmıştı. 5 Mayıs sabahı ikinci kez yapılan baskınlarda gözaltına alınan 12 kişiden 11'i de 6 Mayıs'ta tutuklanmıştı. Tutuklananlara yapılan itirazla 2 kişi tahliye edilmişti.

21 Mayıs sabahı üçüncü kez yapılan ev baskınları ile gözaltına alınan 27 kişi de 23 Mayıs'ta tutuklanmıştı.

Böylelikle 1 Mayıs gözaltılarında tutuklanan toplam kişi sayısı 74'e yükselmişti.