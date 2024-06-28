1 Mayıs tutuklularından 11 kişi daha tahliye edildi

1 Mayıs'ta Saraçhane'den Taksim'e yürümek isteyenlere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak tutuklananlardan 11'i daha serbest bırakıldı. Cezaevinde 41 tutuklu kaldı.

1 Mayıs İşçi Bayramı'nı Taksim'de kutlamak için Saraçhane'den yürüyüşe geçtiği sırada polisle karşı karşıya gelen ve daha sonra gözaltına alınıp tutuklanan kişilerden 11'i daha bugün serbest bırakıldı.

Böylece dosyada toplam 41 tutuklu kaldı.

Gazete Duvar'dan Osman Çaklı'nın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamenin duruşması 4 Eylül’de İstanbul 47’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isterken Saraçhane, Beşiktaş, Beyoğlu gibi semtlerde polisle karşı karşıya gelenlere yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınanlardan 77'si tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklananlardan 30'u hakkında iddianame düzenlenmişti. İddianamede, 30 tutuklu hakkında; "kanunsuz toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılma" suçlamasıyla 8 aydan 4 buçuk yıla kadar, "görevi yaptırmamak için direnme" suçlamasıyla 8 aydan 4 yıla kadar, "kamu malına zarar verme" suçlamasıyla da 1 buçuk yıldan 4 buçuk yıla kadar olmak üzere toplamda 3 yıl 9 aydan 17 yıla kadar hapis cezası istenmişti.