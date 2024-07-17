1 Mayıs tutuklularının duruşması başladı: "1 Mayıs’a, Taksim’e, tutsaklara özgürlük"

1 Mayıs tutuklularının duruşması İstanbul Adalet Sarayı 44. Asliye Ceza Mahkemesinde görülüyor. Duruşmada 25'i tutuklu bulunan 30 kişi hakim karşısına çıkıyor. Duruşma öncesi Çağlayan'da İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri tarafından gerçekleştirilen eylemde tutuklu bulunanların tahliyesi istendi.

İstanbul’da 1 Mayıs kutlamalarında Saraçhane’den Taksim’e yürümek isteyenlere yönelik yapılan ilk operasyonda 25'i tutuklu bulunan 30 kişi hakim karşısına çıkıyor.

30 kişi hakkında değişik suçlamalarla açılan davanın ilk duruşması, İstanbul Adalet Sarayı 44. Asliye Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandı.

Kimlik tespitinin ardından sanıkların savunmalarına geçildi.

11:20'de başlayan ve 8 kişinin savunmasının alındığı duruşmaya 45 dakika ara verildi.

DURUŞMA ÖNCESİ AÇIKLAMA YAPILDI

Duruşma öncesinde Adliye önünde İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri tarafından açıklama yapıldı.

Açıklamada “1 Mayıs’a, Taksim’e, tutsaklara özgürlük” yazılı pankart açıldı.

"Gözaltılar, tutuklamalar, baskılar bizi yıldıramaz" sloganlarının sık sık atıldığı eylemde tutuklu bulunanların tahliyesi istendi.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile İstanbul İl Yönetimi ve ilçe başkanları, 1 Mayıs tutuklularının davasını takip etti. CHP İl Başkanı Özgür Çelik, duruşma öncesi yapılan açıklamada "Bu hukuksuzluğu asla kabul etmiyoruz. Arkadaşlarımızın bir an önce serbest bırakılmasını talep ediyoruz" dedi.

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İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan ilk iddianamede, 30 tutuklu hakkında toplamda 405 yıla kadar hapis cezası istendi.

Savcılık, 1 mayıs eylemcilerinin "toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet, görevi yaptırmamak için direnme, kasten yaralama ve kamu malına zarar verme" suçlarını işlediği iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında iddianame hazırladı.