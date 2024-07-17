1 Mayıs tutuklularının duruşması görülüyor: Savcı, tutukluluk hallerinin devamını istedi

1 Mayıs'ta Saraçhane’den Taksim'e yürümek isteyenlere yönelik yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 25'i tutuklu 30 kişi hakkında değişik suçlamalarla açılan davanın ilk duruşması bugün görülüyor. Duruşma öncesi Çağlayan'da İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri tarafından gerçekleştirilen eylemde tutuklu bulunanların tahliyesi istendi. Savcı, tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamını talep etti.

İstanbul’da 1 Mayıs kutlamalarında Saraçhane’den Taksim’e yürümek isteyenlere yönelik yapılan ilk operasyonda 25'i tutuklu bulunan 30 kişi ilk kez hakim karşısına çıktı.

Duruşma, İstanbul Adalet Sarayı 44. Asliye Ceza Mahkemesinin açtığı dava salonun yetersizliği sebebiyle 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor.

Kimlik tespitinin ardından sanıkların savunmalarına geçildi.

30 kişinin savunması alındıktan sonra savcı, tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamını talep etti.

DURUŞMA ÖNCESİ AÇIKLAMA YAPILDI

Duruşma öncesinde Adliye önünde İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri tarafından açıklama yapıldı.

Açıklamada “1 Mayıs’a, Taksim’e, tutsaklara özgürlük” yazılı pankart açıldı.

"Gözaltılar, tutuklamalar, baskılar bizi yıldıramaz" sloganlarının sık sık atıldığı eylemde tutuklu bulunanların tahliyesi istendi.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile İstanbul İl Yönetimi ve ilçe başkanları, 1 Mayıs tutuklularının davasını takip etti. CHP İl Başkanı Özgür Çelik, duruşma öncesi yapılan açıklamada "Bu hukuksuzluğu asla kabul etmiyoruz. Arkadaşlarımızın bir an önce serbest bırakılmasını talep ediyoruz" dedi.

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İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan ilk iddianamede, 30 tutuklu hakkında toplamda 405 yıla kadar hapis cezası istendi.

Savcılık, 1 mayıs eylemcilerinin "toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet, görevi yaptırmamak için direnme, kasten yaralama ve kamu malına zarar verme" suçlarını işlediği iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında iddianame hazırladı.