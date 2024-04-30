1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta raylı sistemde ulaşım ücretsiz

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 1 Mayıs ve 19 Mayıs’ta İstanbul, Ankara ve İzmir'de raylı sistemde ulaşım ücretsiz olacak.

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