1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz olacak

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olması kararlaştırıldı.

Uygulama kapsamında, 1 Mayıs İşçi Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda vatandaşlar belirli hatlardan ücretsiz yararlanabilecek.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı karara göre, 1 Mayıs ve 19 Mayıs günlerinde Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.

Kararın yürütülmesinden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sorumlu olacak.