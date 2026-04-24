1 Mayıs ve Emek Sergisi, Karşı Sanat'ta açılıyor

Babil Kültür Merkezi; Bağımsız Sanat Hareketi, Karşı Sanat, Özgür Sanat Meclisi, PEN Yazarlar Derneği, Red Fotoğraf, Türkiye Yazarlar Sendikası, Sanat Fabrika, Yeni E Dergisi'nin bir araya gelerek düzenlediği 1 Mayıs ve Emek Sergisi "Sabahın Sahibi Var" başlıklı sergi 28 Nisan Salı günü saat 18.00'de Karşı Sanat’ta ziyarete açılıyor. Sergi 16 Haziran'a kadar açık olacak.

Sergiye katılan sanatçılar: Abdullah Memedoğlu, Ahmet Umur Deniz, Asım İşler, Avni Memedoğlu, Aydın Ayan, Aydın Çubukçu, Biles Öcal, Burhan Kum, Cemil Altaylı, Cihat Aral, Emre Zeytinoğlu, Feyyaz Yaman, Gülgün Başarır, Gülsün Karamustafa, Hakan Gürsoytrak, Halil Yavuz Ertürk, Hüsnü Koldaş, İbrahim Çiftçioğlu, Mehmet Aksoy, MeMet Güreli, Mevlüt Akyıldız, Mesut Eren, Mustafa Horasan, Nedret Sekban, Orhan Taylan, Resul Aytemür, Sadık Karamustafa, Selçuk Fergökçe, Serdar Şencan, Seyyit Bozdoğan, Taner Güven, Temür Köran, Yalçın Karayağız, Yavuz Tanyeli, Zehra Aral.