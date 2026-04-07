1 Mayıs’a doğru emek mücadele, dayanışma

HABER MERKEZİ

Devrimci Sendikal Dayanışma (DSD) Kocaeli Meclisi, 1 Mayıs’a sayılı günler kala, emeğin haklarını ve sendikal mücadele tarihini ele alan kapsamlı bir panel düzenlemeye hazırlanıyor.

"Emek - Mücadele - Dayanışma!" sloganıyla duyurulan etkinlik, 25 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 14:00’te Eğitim Sen Kocaeli 1 No’lu Şube Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Ayda Işık Sevim’in kolaylaştırıcılığında yapılacak panelde, Türkiye’nin içinden geçtiği siyasal ve ekonomik süreçler üç ana başlık altında masaya yatırılacak, mücadele olanakları ve tarihsel süreç tartışılacak. SOL Parti Sözcüsü İsmail Hakkı Tombul, "Emperyalizmin Kıskacında Bölgede ve Ülkemizde Durum, Mücadele Olanakları"; DİSK Eski Genel Sekreter Yardımcısı Fahrettin Engin Erdoğan, "Türkiye’de 1 Mayıs, 1 Mayıs’ta Taksim"; DSD Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Nazım Alkaya "Türkiye’de Kamu Emekçileri Mücadelesi ve KESK" başlıklarıyla konuşma ve sunumlar gerçekleştirecek.

Etkinlik duyurusunda; derinleşen yoksulluk, kayyum rejimi, laiklik karşıtı uygulamalar ve halkın iradesinin gasp edilmesine karşı "Bu Düzeni Kabul Etmiyoruz" denildi. DSD Kocaeli Meclisi tarafından yapılan çağrıda, tüm emekçiler dayanışmayı büyütmeye davet edilerek şu ifadelere yer verildi: "Siyasal baskılar ve yoksullukla halkın iradesi gasp ediliyor. Bu düzeni kabul etmiyoruz! 1 Mayıs’a giderken kamu emekçilerinin mücadelesini ve tarihimizi konuşmak için buluşuyoruz."