1 Mayıs’a katılmak suç!

Haber Merkezi

ODTÜ, Hacettepe, Sabancı gibi üniversitelerin, eylem ve mitinglere katılmaları gerekçesiyle öğrencileri hakkında aylar sonra başlattığı soruşturmalara yeni bir üniversite daha eklendi. Ankara Üniversitesi, 1 Mayıs’ta Taksim Meydanı’na çıkmak isterken gözaltına alınan öğrenciler hakkında soruşturma başlattı.

Öğrencilere gönderilen soruşturma evrakında şu ifadelere yer aldı:

“Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Hukuk Müşavirliğinin 1 Ağustos 2025 tarihli yazısına istinaden İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün 29 Haziran 2025 tarihli yazısı gereğince hakkınızda ‘2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanuna Muhalefet’ suçundan işlem yapıldığı belirtildiğinden ve buna binaen rektörlükçe idari tahkikat yapılmasına karar verildiğinden söz konusu olayla ilgili savunmanızı yapmanız hususunda gereğini arz ederim.”

1 Mayıs İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nü Taksim’de kutlamak isteyen 400’ün üzerinde kişi, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet suçlamasıyla gözaltına alınmış, ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.