1 Mayıs’ta çalıştırılan işçi servisi kaza yaptı

Resmi tatil olmasına rağmen ülkenin dört bir tarafında işçiler çalıştırılmaya zorlanırken Düzce’de işçi servisi kaza yaptı. 8 işçi yaralandı.

M.A'nın kullandığı 81 ABN 467 plakalı servis minibüsü, merkez ilçeye bağlı Güven köyü mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan bir cipe ve ağaca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.