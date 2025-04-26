1 Mayıs’ta Kadıköy'e: Tek adamı hep birlikte durduralım

Politika Servisi

İktidarın halkı sefalete sürükleyen, piyasacı, gerici, baskıcı politikalarına karşı ülkenin dört bir yanında yüzbinlerce emekçi 1 Mayıs İşçi Bayramı hazırlıklarını sürdürüyor.

Bu sene de gençler, kadınlar, işçi ve emekçiler 1 Mayıs’ta ülkenin dört bir tarafında sokakları ve meydanları dolduracak.

Ancak bu 1 Mayıs’ın bir özelliği de halkın sırtına yüklenen ekonomik kriz, derinleşen yoksulluk, enflasyon karşısında eriyen asgari ücret, artan işsizlik gibi ekonomik taleplerin yanı sıra ülkedeki hukuksuzlukların, gericiliğin, geleceksizliğin ve güvencesizliğin yaratıcısı tek adam rejimine karşı bir araya gelişin sembollerinden birisi olması olacak.

19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve aralarında belediye başkanlarının da olduğu çok sayıda çalışma arkadaşının tutuklanmasının ardından Saray darbesine cevabı sokaklardan veren yurttaşlar, rejime karşı yükselttiği mücadeleyi 1 Mayıs alanlarına taşıyacak.

Eylemlerin ilk gününden itibaren kampüslerden, sokaklardan, meydanlardan, liselerden başlayan ve ülkenin her yerine yayılan direniş dalgası “Kurutuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganıyla bütünleşirken 1 Mayıs’a günler kala toplumsal muhalefetin yükselen mücadelesi de tek adama karşı birleşik bir mücadelenin alanlara taşınacağı bir gün olacak.

Halk nezdinde hiçbir meşruiyeti olmayan iktidara karşı yoksulluğa, adaletsizliğe, baskılara boyun eğmeyen yurttaşların, gelecekleri için mücadele eden gençlerin, özgürlüklerinden vazgeçmeyen kadınların, insanca bir yaşam isteyen emekçiler taleplerini tek adama karşı birleştirilecek.

DİSK, KESK, TMMOB, TTB’nin İstanbul’da Kadıköy’de kutlayacaklarını açıkladıkları 1 Mayıs’a ilişkin dün birçok siyasi parti ve üniversite öğrencileri de ardı ardına çağrılarını yayımladı.

Yapılan açıklamalarda Saray rejimine karşı yükselen mücadelenin 1 Mayıs’ta da en geniş cepheyle alanlara taşınması vurgulanırken kutlamalar için Kadıköy’de olunacağı duyuruldu.

Dün DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’den oluşan 1 Mayıs Tertip Komitesi’nin çağrısıyla İstanbul Beşiktaş’ta bildiri dağıtımı yapıldı. Barbaros Meydanı’nda bir araya gelerek Beşiktaş Çarşı’ya doğru ilerleyen işçiler, kamu emekçileri, mühendis mimar şehir plancıları ve hekimler, bildiri dağıtımının yanı sıra yaptıkları konuşmalarla 1 Mayıs’ta emek, barış, demokrasi ve adalet için İstanbul’da Kadıköy Meydanı’nda hep beraber olmaya çağırdı.

FAŞİZME KARŞI HEP BİRLİKTE YÜRÜYELİM

1 Mayıs’a ilişkin konuşan CHP Lideri Özgür Özel, Ekrem Başkanımızı, arkadaşlarımızı Silivri zindanında yalnız bırakmayacağız. Perşembe günü de 1 Mayıs’ta emekçiler hangi meydanda ise o meydanda onlarla kucaklaşacağız" dedi.

SOL Parti İstanbul İl Örgütü, tarafından yapılan açıklamada, 1 Mayıs’ta Kadıköy’de olunacağı bildirilirken “Haklarımız, özgürlüğümüz ve geleceğimiz için bu karanlık düzeni yıkalım. Tek adama karşı Halkın iktidarını birlikte kuralım” denildi.

Açıklamada, “Tarikat, cemaat ağlarını dağıtalım, şeriat karanlığına karşı laikliği kazanalım. Eşit, ücretsiz, kamusal hizmetler ve insanca bir yaşam için, bizden çaldıklarını geri alalım. Bu düzeni değiştirelim. Halkın yönettiği bir ülkeyi hep beraber kuralım. 19 Mart’tan itibaren günlerdir kampüslerden, liselerden, sokaklardan, meydanlardan sürdürdüğümüz mücadelemizi şimdi daha fazla yükseltme, 1 Mayıs'ta alanlara taşıma zamanı. Gençler, kadınlar, işçiler, emekliler başta olmak üzere tüm yurttaşlarla faşizme karşı geleceğimiz için yürüyeceğiz. Hep beraber 1 MAYIS'a, hep beraber mücadeleye, hep beraber Kadıköy’de alanlara…” ifadeleri yer aldı.

TKP, de 1 Mayıs'ta Kadıköy'deki mitinge kitlesel olarak katılacağını duyurdu. Açıklamada, "Valiliğin Kadıköy Meydanı’na dair bir yasaklama kararı alması durumunda Türkiye Komünist Partisi bu yasaklamayı bir Taksim çağrısı olarak değerlendirecek ve gereğini yapacaktır" denildi.

Türkiye İşçi Partisi’nden yapılan açıklamada ise “Emeğimize, özgürlüğümüze ve geleceğimize sahip çıkmak için 1 Mayıs’ta alanlardayız” denildi. Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı: “1 Mayıs Perşembe, Saat 11.00’de Kadıköy Söğütlüçeşme’de buluşarak yürüyoruz. Omuz omuza yürüyelim, birlikte değiştirelim. Çünkü bu düzen böyle gitmez, çünkü kurtuluş ellerimizde”

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ÖĞRENCİ KORTEJİNE ÇAĞRI: MÜCADELEMİZ ORTAK OLMALI

Üniversite öğrencileri de 1 Mayıs için üniversite korteji yapacaklarını duyurdu. İstanbul Üniversitesi Boykot Komitesi, öğrencilerin ve emekçilerin kayyum rejimi altında ortak sorunlardan maruz kaldığına dikkat çekerek “Mücadelemiz de ortak olmalı” ifadelerine yer verdi.

Komite tarafından yapılan açıklamada Üniversite öğrencileri olarak, ‘kayyum rejimine son!’ demek için, ortak sorunlarımız ve taleplerimiz etrafında yükselttiğimiz sloganları haykırmak ve işçi-öğrenci mücadelesini örmek için sendikaların ve işçi örgütlerinin çağrısına ortak olacak ve emekçilerle birlikte yürüyeceğiz” ifadeleri kullanıldı.

BİRLEŞMEZSEK BAŞARIYA ULAŞAMAYIZ”

İstanbul Üniversitesi Boykot Komitesi’nden yapılan açıklama şu şekilde:

“1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde emekçilerle birlikte yürüyeceğimizi duyuruyoruz: biz öğrenciler ve emekçiler kayyum rejimi altında ortak sorunlardan muzdaribiz, bu yüzden mücadelemiz de ortak olmalı! Bizler MESEM’lerde sermayenin kar hırsına terk ediliyor, güvencesiz koşullarda iş cinayetlerinin kurbanı oluyor, geçinmemizin mümkün olmadığı kredi ve burslara reva görülüyor, İŞKUR protokolleriyle okurken çalışmak mecburiyetinde bırakılıyoruz. Kayyum rejiminin atadığı kayyum rektörlerin yönettiği üniversitelerde eğitim görmeyi, en ufak bir hak arayışımızda baskı ve şiddete maruz kalmayı, hocalarımızın KHK’larla ihraç edilmesini kabul etmiyoruz!

Bu yüzden 1 Mayıs’ta üniversite öğrencileri olarak, ‘kayyum rejimine son!’ demek için, ortak sorunlarımız ve taleplerimiz etrafında yükselttiğimiz sloganları haykırmak ve işçi-öğrenci mücadelesini örmek için sendikaların ve işçi örgütlerinin çağrısına ortak olacak ve emekçilerle birlikte yürüyeceğiz!

Üniversitelerden belediyelere, kayyum rejimine son! 1 Mayıs’ta üniversite kortejinde yürüyelim!"