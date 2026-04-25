1 Mayıs’ta meydanlara!

İşçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs'a günler kaldı. İstanbul'da bu yıl büyük 1 Mayıs mitingi, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin çağrısıyla Kadıköy olacak.

Emekçiler her yıl olduğu gibi bu yıl da yurdun dört yanında alanları, meydanları doldurmaya hazırlanıyor. Sendika ve meslek örgütleri de bu yıl her işkolundan emeğiyle geçinenleri, emeklileri, işsizleri, Türkiye işçi sınıfını tüm yurtta alanlarda olmaya, 1 Mayıs'ı hep birlikte, kitlesel kutlamaya çağırıyor.

• TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Aydan Adanır Usta:

Ekonomik kriz ve hayat pahalılığı, emeğiyle geçinen tüm toplumsal kesimler gibi biz mühendis, mimar ve şehir plancıları için de artık bir “geçim derdi” olmanın ötesine geçerek bir hayatta kalma mücadelesine dönüşmüş durumda. Bu ülkenin imkânlarıyla yetişen meslektaşlarımızın emekleri değersizleştirilerek, meslek alanları piyasa ve rant politikalarına teslim edilmiştir. Emeğimizin karşılığı her geçen gün daha fazla erirken; işsizlik, güvencesizlik ve düşük ücretlere mahkûm ediliyoruz. Bu çerçevede tek adam zihniyetinin dayattığı; yoksulluğa, adaletsizliğe, baskılara ve savaşa karşı 2026 1 Mayıs’ında, birleşik mücadelemiz ve dayanışmamızla omuz omuza Kadıköy’de olacağız.

• KESK İstanbul Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Hüseyin Tosu:

1 Mayıs’ta KESK olarak Kadıköy’de olacağız. Başlıca taleplerimiz; güvenceli iş, vergide adalet, iş yerinde cinsiyet eşitliği. Ortadoğu’da NATO ve ABD emperyalizmine karşı tutumumuzu da meydanlarda anlatacağız. Bunların yanı sıra Türkiye’nin demokratik bir ülke olmasını istiyoruz. Son zamanlarda çokça artan başta eğitim gibi sektörlerde olan özelleştirmelerin bitmesi ve verdiğimiz hizmetin halka parasız olarak gitmesi de taleplerimizden biridir.

• DİSK İstanbul Bölge Temsilcisi Asalettin Arslanoğlu:

1 Mayıs herkesin bildiği gibi evrensel ölçekte bir mücadeledir. Her yerdeki işçileri, emekçileri köylüler de dahil olmak üzere davet ediyoruz. Birlikten gelen güçle mücadele etmeliyiz. Özellikle AKP iktidarının son yıllarında çok zor koşullardayız. Yılların birikimlerinin hepsi saldırı altında. Bütün emekçileri sendikalaşmaya davet ediyoruz. Emekçiler ve muhalif kesimi örgütlü mücadeleye davet ediyoruz.

• İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Benan Koyuncu:

1 Mayıs'ta alanlardayız. Çünkü, sağlık birçok sorunumuz var; Hastalar randevu bulamadıkları için özele başvurmak durumunda kalıyorlar, cepten yüklü miktarda harcamalar yapılıyor. Muayene süreleri çok kısa, hekimlerin tanı koyması zorlaşıyor. Tıp eğitimleri yetersiz, gençler memnuniyetsiz. Hekimlere verilen cezalar, yüksek tazminatlar sebebiyle artık zor ameliyatlara girmek istemiyor. Gençler bu sebeple zor bölümlerden kaçarak çok hasta görmeyecekleri alanlara yöneliyor. Kadın sağlığı alanında da ciddi eksikler var. HPV aşısı mahkeme kararına rağmen hala ücretli. Kürtaja ulaşım yasal olmasına rağmen zor. LGBTİ+ bireyleri etkileyen konulardan olarak hormon tedavilerine ulaşılamıyor. Hastaneler tekelleşiyor. Biz mesleğimizi bağımsız icra etmek istiyoruz.