1 Mayıs’ta meydanlara, emeğin sesini haykırmaya!

Emek Servisi

1 Mayıs İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü, yarın tüm yurtta sokaklarda, meydanlarda, alanlarda coşkuyla kutlanacak. İşçi, emekçi, işsiz, kadın, genç, yaşlı milyonlarca yurttaş emek düşmanı iktidara, sömürü düzenine, tek adam rejimine, haksızlıklara, adaletsizliğe ve yoksulluğa karşı ses yükseltecek. Tüm dünyada olduğu gibi emekçiler, yurtta da her kentte taleplerini haykıracak.

Bu yıl İstanbul’da 1 Mayıs için adres Kadıköy olacak. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği’nden (TTB) oluşan 1 Mayıs Tertip Komitesi’nin çağrısıyla emekçiler Kadıköy’de bir araya gelecek.

Her yıl olduğu gibi bu 1 Mayıs’ta da iş cinayetlerine, işsizliğe, sömürüye, emeğiyle geçinenlerin açlık ve yoksulluk ile sefalete mahkûm edilmesine karşı ses çıkacak.

TALEPLER HAYKIRILACAK

DİSK, KESK, TMMOB, TTB’den açıklanan 1 Mayıs bildirisinde de yer aldığı gibi, "Emek, barış, demokrasi, adalet ve geleceğimiz için, hep beraber! Biz kazanacağız" sloganı 2025 1 Mayıs’ının sloganı olacak. Emeğiyle geçinenlerin gündeminde bu yıl en çok yoksulluk, ekonomik kriz ve adaletsizlik ile hukuksuzluk vardı. IMF’siz IMF reçetesinin emekçilerin sırtına yük haline getirildiği, milyonların sefalete mahkûm edildiği bu yıl yoksullukla beraber onu pekiştiren adaletsizlik de protesto edilecek. 1 Mayıs’ta alanlarda özetle şu talepler haykırılacak:

• Krizin faturası emekçiye kesilmesin, gelir ve vergi adaleti sağlansın, emekçiler yoksulluk ve hayat pahalılığına karşı korunsun,

• Halkı yoksullaştıran, zenginleri daha zengin eden baskıcı düzene son verilsin,

• İnsan onuruna yaraşır çalışma koşulları her emekçi için sağlansın,

• Gençlerin ve çocukların geleceğini çalan işsizlik ve geçim derdi yaratan politikalardan vazgeçilsin,

• Sendikal haklar, grev hakkı, seçme-seçilme ve ifade özgürlüğü güvence altına alınsın,

• Anayasanın ayaklar altına alınmasına, yargının adaletten uzaklaştırılmasına karşı hukuk devleti ilkeleri yeniden tesis edilsin,

• Demokratik, laik ve sosyal bir cumhuriyet inşa edilsin,

• Her türlü baskıya ve engele rağmen örgütlenme hakkını kullanan yurttaşların ses yükseltme özgürlüğü tanınsın,

• Türkiye’nin bir asgari ücretliler, çalışmak zorunda kalan emekliler, şiddet gören kadınlar ve işsiz gençler ülkesi olmaktan çıkarılsın,

• Hiçbir ayrım gözetmeksizin eşit, özgür, adil ve barış içinde bir yaşam düzeni kurulsun!

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BARIŞ ULUOCAK: İTİRAZLAR YANKILANACAK

Bu yıl demokratik kitle örgütleri ile beraber çağrımızı Kadıköy’e yaptık. Umuyoruz ki Kadıköy’de kitlesel, geniş katılımlı bir 1 Mayıs’ı geçireceğiz. KESK olarak Söğütlüçeşme’de bir araya gelerek yürüyeceğiz.

Bu yıl 1 Mayıs, toplumsal olarak pek çok itirazın yükseldiği bir döneme denk geliyor. Ekonomik sıkıntıların yaşandığı, gençlerin, emeklilerin, emekçilerin, kadınların özetle tüm toplumsal kesimlerim itiraz seslerinin yükseldiği bir dönemi yaşıyoruz. İktidarın politikalarından duyulan memnuniyetsizlik güçlü bir şekilde yükseliyor.

Böyle bir dönemde 1 Mayıs’ın coşkulu geçeceğine inanıyoruz. Son yılların en görkemli, en kalabalık kitlesel 1 Mayıs eylemlerinden biri olacağına inanıyoruz. Bu yıl KESK olarak, "Emek, barış, demokrasi, özgürlük ve adalet için biz kazanacağız" sloganıyla meydanlarda olacağız. Hem İstanbul’da Kadıköy’de, hem de yurdun her yerinde kamu emekçilerinin taleplerini alanlara taşıyacağız. Yoksulluk sınırının altında yaşamaya mahkûm edilen kamu emekçisinin talepleriyle, vergide adalet talebimizle alanlardayız. Bu dönemde taleplerimizi güçlü biçimde haykırmanın toplumsal bir ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Toplumsal talep ve itirazlarımızın birleşik, ortak ve güçlü bir sesle haykırılması büyük önem taşıyor. Umuyoruz ki hem Kadıköy’de hem de tüm yurtta bu itirazlarımız meydanlarda, alanlarda yankılanacak.

Barış Uluocak

KESK İstanbul Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü

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ARZU ÇERKEZOĞLU: MEYDANLARI DOLDURACAĞIZ

Türkiye’yi asgari ücretliler ülkesi, çalışmak zorunda kalan emekliler ülkesi, patronundan daha çok vergi veren işçi ülkesi, okula aç giden çocuklar ülkesi, tutuklu siyasetçiler ülkesi haline getirmek istiyorlar. Biz bu ülkenin emekçileri olarak bu düzenin sürmesini isteyen siyasal iktidara karşı “Ayaktayız” diyoruz. Bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üretenlerin yani işçilerin, emekçilerin, emeklilerin, kadınların bu kadar ağır bir tabloyu yaşadığı bir süreçte 1 Mayıs’a gidiyoruz. 1 Mayıs mücadelesi demokrasi mücadelesinin ta kendisidir.

DİSK olarak tüm bunlara karşı Türkiye işçi sınıfının onurlu mücadele tarihinde önemli bir yer tutan 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nde ülkemizin dört bir yanında sokakları, meydanları dolduracağız. “Biz kazanacağız” diyerek tüm yurtta meydanları doldururken 1 Mayıs’ın simgesi İstanbul’da ise Kadıköy Meydanı’nda emekçilerle, emeklilerle, kadınlarla, bir araya geleceğiz. Siyasal iktidarların emek düşmanı politikaları sonucu oluşan bu tablo; 19 Mart sonrası büyüyen adalet ve demokrasi mücadelesi işçi sınıfının, emekçilerin ve emeklilerin en kitlesel ve yaygın biçimde bir araya gelip haklarını talep edeceği 1 Mayıs’ı yaratacak. 1 Mayıs günü İstanbul’da bir kez daha ayağa kalktığımızı gösterip Kadıköy’de hep beraber “Biz kazanacağız” diyeceğiz. Adaletsizliğin, haksızlığın ve hukuksuzluğun sonunu biz getireceğiz.

Arzu Çerkezoğlu

DİSK Genel Başkanı

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KATLEDİLENLER ANILDI

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB 1 Mayıs 1977’de Taksim Meydanı’ndaki İşçi Bayramı kutlamaları sırasında yaşamını yitirenleri andı. Dün 11.00’de İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Kazancı Yokuşu’nda, 12.30’da Şişhane’de anma töreni yapıldı. 1996 1 Mayıs’ında Kadıköy’de katledilenler de dün 14.00’da Kadıköy’de anıldı. Kazancı Yokuşu'na karanfiller bırakıldı.