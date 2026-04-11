1 Mayıs’ta Tandoğan’a!

Ankara’da bir araya gelen meslek odaları ve sendikalar, 1 Mayıs’a ilişkin yaptıkları çağrıda, "Bugün ayrıştırmaya, bölmeye, yalnızlaştırmaya karşı birlikte durmanın, birlikte üretmenin, birlikte mücadele etmenin zamanıdır. Gücümüzün birliğimizden geldiğini Tandoğan’ı doldurarak gösterelim" ifadesini kullandı.

DİSK, KESK, TMMOB ve Ankara Tabip Odası, Ankara’da Tandoğan Meydanı’nda kutlanacak 1 Programına ilişkin Yüksel Caddesi’nde açıklama yaptı. Açıklamada, tüm emekçilere 1 Mayıs’ta Tandoğan Meydanı’nda buluşma çağrısı yapıldı.

Açıklamayı okuyan DİSK İç Anadolu Bölge Temsilcisi Birgül Kaya "bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üretenler olarak yine tarihsel bir kavşakta 1 Mayıs’a yürüyoruz. Bu düzene itirazımız var. Çünkü biz çalışıyoruz, biz üretiyoruz; ancak emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Ücretlerimiz enflasyon karşısında her geçen gün eriyor, alım gücümüz hızla düşüyor. Daha uzun saatler boyunca, daha düşük ücretlerle ve daha güvencesiz koşullarda çalışmaya zorlanıyoruz. Biz yoksullaşırken bankalar, şirketler ve holdingler kar rekorları kırmaya devam ediyor" diye konuştu.

BİRLİKTE MÜCADELE ETMENİN ZAMANI

Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizden çalınan değerler; rantçılara, faizcilere, sermayeye ve savaş harcamalarına gidiyor. İtiraz eden kim varsa hapishanelere dolduruluyor. Bu karanlık tabloya, ağır hak ihlallerine rağmen bu düzeni değiştirecek irade ve kararlığa, umuda sahibiz. Yeter ki tek başına kurtuluş olmadığını bilelim. Yeter ki birleşelim, yeter ki örgütlenelim. Bugün ayrıştırmaya, bölmeye, yalnızlaştırmaya karşı birlikte durmanın, birlikte üretmenin, birlikte mücadele etmenin zamanıdır." Emek Servisi