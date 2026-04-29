1 Mayıs’ta yaşamını yitirenler İstanbul’un üç noktasında anıldı

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla bugün İstanbul’da üç ayrı noktada 1 Mayıs anmaları gerçekleştirildi.

Program kapsamında ilk olarak 1977’de yaşamını yitirenler için Kazancı Yokuşu’nda, ardından 1989’da hayatını kaybeden tekstil işçisi Mehmet Akif Dal için Şişhane’de ve son olarak saat 1996’da yaşamını yitirenler için Kadıköy’de bir araya gelindi.

Anmalarda, 1 Mayıslar başta olmak üzere emek, demokrasi ve özgürlük mücadelesinde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Katılımcılar, hayatını kaybedenlerin anısına karanfiller bıraktı. Anmada sendika ve meslek örgütlerinin temsilcileri de konuşmalar yaptı.

"YETERİNCE YÜZLEŞİLMEDİ"

Kadıköy’de düzenlenen anmada konuşan TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Türkiye’nin geçmişinde toplumsal hafızada derin izler bırakan acı olaylar yaşandığını belirtti.

Bu tür olayların, emek ve demokrasi mücadelesini bastırmak amacıyla gerçekleştiğini ifade eden Koramaz, yıllar boyunca yaşanan ölümlerle yeterince yüzleşilmediğini vurguladı.

Koramaz, 1977 Taksim, 1989 Şişhane ve 1996 Kadıköy’de yaşananların aynı sürecin parçaları olduğunu belirterek, bu olayların sorumlularının ortaya çıkarılmadığını ve benzer acıların yaşanmaya devam ettiğini söyledi.

"MÜCADELEYE DEVAM"

Türkiye’de 1990’lı yılların faili meçhul cinayetler ve hak ihlalleriyle anıldığını hatırlatan Koramaz, bu dönemde yalnızca bireylerin değil, toplumsal muhalefetin de hedef alındığını dile getirdi.

Konuşmasında birlik ve mücadele vurgusu yapan Koramaz, hayatını kaybedenlerin unutulmayacağını ifade ederek, “Bu acıları unutmadan, daha adil ve özgür bir ülke için mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

1 Mayıs için çağrıda bulunan Koramaz, tüm emekçileri ve yurttaşları Türkiye genelinde düzenlenecek etkinliklere katılmaya davet etti. Koramaz, emeğin, özgürlüğün ve eşitliğin sesi olmak için alanlarda olunması gerektiğini belirtti.

Anmalar, katılımcıların karanfil bırakmasının ardından sona erdi.