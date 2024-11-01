1 Mayıs’taki ‘Mahir, Hüseyin, Ulaş’ sloganına ev baskını

Haber Merkezi

Antalya’da 1 Mayıs’tan tam 6 ay sonra toplam 12 kişi ev baskınlarıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 7 kişinin SOL Parti üyesi olduğu öğrenildi. Gözaltı gerekçesinin 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda atılan “Mahir, Hüseyin, Ulaş kurtulaşa kadar savaş” sloganı olduğu belirtildi. Gözaltına alınan 7 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

DEVRİMCİLERİ YILDIRAMAZSINIZ

Gözaltına alınan kişilerin serbest bırakılmasının ardından SOL Parti Antalya İl Başkanı Aysel Aydın tarafından yapılan açıklamada, “Arkadaşlarımız şu anda serbest bırakılıyor ancak sabahın erken saatlerinde ev baskınları ile gözaltına alındılar. Adresi belli, kaçma ihtimali olmayan arkadaşımızı kelepçeleyerek götürdüler, telefonlarına el koydular. Sebep olarak ise 1 Mayıs’ta Türkiye’nin her noktasında senelerdir attığımız sloganlar gerekçe gösterildi.

Kara para aklayanlar, vergi kaçıranlar, bebekleri öldürenler, kadınları katledenler dışarıdayken bu ülkeye sahip çıkanları gözaltına alıyorlar. Arkadaşlarımız bu ülkenin gerçek yurtseverleridir, devrimcileridir. Gözaltılarla onları yıldıramazsınız. Onlar ne suç işlediyse, o suçu hepimiz işliyoruz. Onların sesi hepimizin sesidir, sokağın sesidir. AKP ve MHP başlattıkları iktidar oyununda açılım adına kaldırılan sopayla tüm muhalefeti ve toplumu teslim almaya çalışıyor. Bilsinler ki başaramayacaklar! Biz bu baskı politikasına karşı mücadeleye devam edeceğiz. Yıkılıp gideceksiniz, yok başka yolu” denildi.

‘TESLİM ALAMAZSINIZ, YIKILIP GİDECEKSİNİZ’

Öte yandan SOL Parti tarafından yapılan açıklamada, “AKP ve MHP başlattıkları iktidar oyununda bu kez de açılım adına kaldırılan sopayla tüm muhalefeti ve toplumu teslim almaya çalışıyor. Başaramazsınız! yok başka yolu, yıkılıp gideceksiniz!” ifadeleri kullanıldı.