1 milyar liralık miras kaçırma davasında emsal karar

Ankara’da bir kız evladın açtığı miras davasında mahkeme, 1 milyar liralık mal varlığının erkek çocuklara devredilmesini “miras kaçırma” olarak değerlendirdi.

Tapuların iptaline hükmeden karar, miras hukukunda emsal niteliği taşıyor.

Sabah'tan Kerim Cengil'in haberine göre, Ankara’da 2020 yılında hayatını kaybeden iş insanı Zeki Taşdemir’in ardından başlayan miras davasında mahkemeden emsal nitelikte bir karar çıktı.

Babasının yaklaşık 1 milyar liralık mal varlığının, üçüncü kişiler üzerinden yapılan işlemlerle iki erkek kardeşine devredildiğini öne süren Medine Akdemir’in açtığı davada, söz konusu devirlerin gerçek bir satış olmadığı ve kız evladın mirastan mahrum bırakılması amacıyla yapıldığı tespit edildi.

TAPULAR İPTAL EDİLDİ

Kahramankazan 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, bilirkişi raporları, tapu kayıtları ve tanık beyanlarını birlikte değerlendirerek tapu işlemlerini “muvazaalı” buldu ve çok sayıda taşınmazın tapusunu iptal etti. Karar doğrultusunda taşınmazların 1/3 hissesi Medine Akdemir adına tescil edilirken, kararın henüz kesinleşmediği ve tarafların istinaf yoluna başvurabileceği bildirildi; Akdemir’in ayrıca yaklaşık 500 milyon lira değerindeki akaryakıt istasyonu için yeni bir dava açmaya hazırlandığı öğrenildi.