1 milyon 534 bin liralık hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı

Eskişehir’de 14 farklı hırsızlık olayında 1 milyon 534 bin lira değerinde ürün çaldığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, kent genelinde gerçekleşen 14 farklı hırsızlık olayının aydınlatılarak faillerinin yakalanması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kentte 2 ayda toplam gerçekleştirdikleri hırsızlıklarla 1 milyon 534 bin TL değerinde ürün çaldığı belirlenen İ.A. ve F.İ. isimli şahıslar, polis ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı. Yapılan aramada ise 2 adet çalıntı silah ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.