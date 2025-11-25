1 milyon çocuğun ‘aile reisi’ işsiz

Türkiye’de, yoksulluğun çocuklar üzerindeki çarpıcı etkisi bu kez, “Reisi işsiz ailelerde yaşayan çocuk sayısı” verisiyle gözler önüne serildi. Ailesi yanında en temel ihtiyaçları dahi karşılanamayan çocuk sayısının 180 bine dayandığı Türkiye’de, “Reisi işsiz olan” ailelerde yaşayan çocuk sayısı da 1 milyonu aştı. Bu çocukların evlerinde çalışan yetişkin bulunmuyor.

Temmuz 2018’de uygulanmaya başlanan ve “Türkiye’yi uçuşa geçireceği” iddia edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, yurttaşın ekonomik felaketi oldu. Eğitimden sağlığa, adaletten toplumsal yaşamın tümüne kadar hemen her alanda Türkiye, adeta dibi gördü.

İktidar eliyle yaratılan ekonomik kriz, en çok çocukları etkiledi. Ailesi yanında en temel ihtiyaçları karşılanamayan ve ailesinin yanından alınma riski bulunan çocuk sayısı her yıl katlanarak arttı. "Aile reisi" işsiz olan ailelerde yaşayan çocuk sayısı verisi ise Türkiye’deki işsizliğin ve yoksulluğun ulaştığı boyuta ayna tuttu.

PARA GİRMEYEN HANELER

Aile reisi işsiz olan çocuk sayısı, 2024 yılı sonu itibarıyla 1 milyon 88 bine ulaştı. Çalışanı olmayan ailelerde yaşayan çocuk nüfusunun toplam çocuk nüfusuna oranı da dikkati çekti. Türkiye’deki toplam çocuk nüfusunun yüzde 9,7’sinin, herhangi bir gelir girmeyen hanelerde yaşamını sürdürmeye çalıştığı belirtildi.

∗∗∗

İHTİYAÇLARI GÖRÜLMEDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 12 Kasım’da TBMM’de gerçekleştirilen bütçe görüşmelerinde ailesi yanında bakılamayan çocukların sayısını açıkladı. Göktaş, ailesi tarafından en temel ihtiyaçları karşılanamayan çocukların dahil edildiği SED hizmetleri kapsamındaki çocuk sayısının Kasım 2025 itibarıyla 179 bin 266 olduğunu bildirdi.