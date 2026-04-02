1 NİSAN 2026 REYTİNG SONUÇLARI | Zirvede Kıyasıya Rekabet!

1 Nisan 2026 reyting sonuçları açıklandı ve çarşamba akşamı ekran yarışında zirvenin yine büyük ilgi gördüğü ortaya çıktı. Özellikle Yeraltı, Eşref Rüya, Yeraltı (Özet), Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber ve Kuruluş Orhan gibi yapımların performansı, televizyon izleyicilerinin dikkatini çekti.

Açıklanan verilere göre günün en çok izlenen programı NOW ekranlarında yayınlanan Yeraltı oldu. Program, 10.08 rating ve 25.73 share ile zirvede yer aldı. Onu Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya ve yine NOW ekranlarında yayınlanan Yeraltı (Özet) takip etti.

1 NİSAN 2026 REYTİNG SONUÇLARI – 20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 Nisan 2026 tarihli ve görselde yer alan 20+ABC1 reyting sonuçları şöyle:

Sıra Program Kanal Rating % 1 Yeraltı NOW 10.08 2 Eşref Rüya Kanal D 6.43 3 Yeraltı (Özet) NOW 5.76 4 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber NOW 4.80 5 Kuruluş Orhan ATV 4.16 6 Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV 4.04 7 Esra Erol'da ATV 3.88 8 Eşref Rüya (Özet) Kanal D 3.42 9 ATV Ana Haber ATV 3.23 10 Survivor TV8 3.13

VERİ KAYNAĞI: TİAK

ZİRVEDE HANGİ PROGRAM VAR? 1 NİSAN 2026 REYTİNG BİRİNCİSİ

1 Nisan 2026 reyting sonuçlarına göre günün birincisi Yeraltı oldu. NOW ekranlarında yayınlanan yapım, 10.08 rating ile ilk sırada yer aldı. Aynı zamanda 25.73 share oranına ulaşması, programın kendi saat aralığında çok güçlü bir izlenme performansı sergilediğini ortaya koydu.

İkinci sırada Eşref Rüya yer aldı. Kanal D ekranlarında yayınlanan program 6.43 rating ve 16.44 share elde etti. Üçüncü sırada ise Yeraltı (Özet) 5.76 rating ile yer buldu. Böylece NOW ekranları hem ana yayın hem de özet bölümle ilk üçte iki sıra alarak dikkat çekici bir başarı yakaladı.

1 NİSAN 2026 REYTİNG SONUÇLARINDA KANALLARIN PERFORMANSI

Kanal bazında bakıldığında NOW, ATV ve Kanal D arasında yoğun bir rekabet yaşandığı görülüyor. NOW, Yeraltı, Yeraltı (Özet) ve Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber ile ilk 10 listesinde üç programla yer aldı. ATV ise Kuruluş Orhan, Müge Anlı ile Tatlı Sert, Esra Erol'da ve ATV Ana Haber ile dört programla listede en fazla temsil edilen kanal oldu.

Kanal D tarafında ise Eşref Rüya ve Eşref Rüya (Özet) dikkat çekti. TV8, Survivor ile ilk 10 listesinde kendine yer buldu. Bu tablo, çarşamba günü reyting yarışının yalnızca dizilerle değil; ana haber, gündüz kuşağı ve özet yayınlarla da şekillendiğini gösterdi.

1 NİSAN 2026 VE 25 MART 2026 REYTİNG SONUÇLARI KARŞILAŞTIRMASI

Program 1 Nisan 2026 Reyting 25 Mart 2026 Reyting Fark Değerlendirme Yeraltı 10.08 9,46 +0,62 Zirvedeki yerini korudu ve ratingini yükseltti. Eşref Rüya 6.43 6,36 +0,07 İkinci sıradaki konumunu koruyarak sınırlı yükseliş gösterdi. Yeraltı (Özet) 5.76 5,25 +0,51 Özet bölüm tarafında güçlü artış dikkat çekti. Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 4.80 3,52 +1,28 Haftanın en belirgin yükselişlerinden birini yaşadı. Kuruluş Orhan 4.16 3,88 +0,28 İzleyici ilgisini artırarak üst sıralardaki yerini güçlendirdi. Müge Anlı ile Tatlı Sert 4.04 4,28 -0,24 Listede kalmasına rağmen ratingte sınırlı gerileme yaşadı. Esra Erol'da 3.88 3,62 +0,26 Yukarı yönlü görünüm sergileyen programlar arasında yer aldı. Eşref Rüya (Özet) 3.42 3,76 -0,34 Özet yayında düşüş görüldü ve sıralaması geriledi. ATV Ana Haber 3.23 2,49 +0,74 Haber bülteni tarafında dikkat çekici yükseliş yaşandı. Survivor 3.13 3,28 -0,15 İlk 10'da kaldı ancak ratingte sınırlı gerileme görüldü.

KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRME: HANGİ PROGRAMLAR YÜKSELDİ, HANGİLERİ GERİLEDİ?

1 Nisan 2026 reyting sonuçları ile 25 Mart 2026 TİAK verileri karşılaştırıldığında, en dikkat çekici yükselişlerden biri Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber tarafında görüldü. Program, 3,52 seviyesinden 4.80 ratinge çıkarak önemli bir artış yakaladı. Benzer şekilde ATV Ana Haber de 2,49 seviyesinden 3.23 ratinge yükseldi.

Yeraltı ise yalnızca zirvede kalmakla kalmadı, ratingini de artırdı. 25 Mart 2026’da 9,46 olan rating, 1 Nisan 2026’da 10.08 seviyesine çıktı. Bu sonuç, yapımın çarşamba akşamı ekran rekabetinde üstünlüğünü daha da güçlendirdiğini gösterdi.

Buna karşılık Müge Anlı ile Tatlı Sert, Eşref Rüya (Özet) ve Survivor tarafında sınırlı gerilemeler dikkat çekti. Buna rağmen bu programların tamamı ilk 10 listesinde kalmayı başardı. Bu da izleyici sadakatinin sürdüğünü, ancak haftalık bazda küçük dalgalanmalar yaşandığını ortaya koydu.

