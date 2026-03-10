1 Nisan'da başlıyor: Yemek siparişlerinde yeni dönem

Teknolojinin gelişmesi ve zaman faktörünün her geçen gün daha da önemli hale gelmesi yemeklerin de online şekilde sipariş edilmesine, sektörün her geçen gün daha da gelişmesine neden oldu.

Ancak siparişlerdeki komisyon oranları şikayetleri de beraberinde getiriyor. Artan şikayetlerin ardından bakanlığın harekete geçtiği öğrenildi.

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre, online yemek sipariş platformları; işletmelerden kestiği komisyon kurye masrafı ve reklam gibi tüm bedelleri satıcı ekranında gösterirken tüketiciler bu giderleri göremiyordu.

ŞİKÂYETLER ARTTI

Her geçen gün bu sipariş verilen platformların sayısı artarken aracı platformlar işletmelerden katılım bedelleri kurye bedelleri ve buna benzer ücretler kesmeye devam ediyor. Bakanlığa bu konu hakkında çok sayıda şikayet gitti. Artan şikayetlerin ardından bakanlık kritik bir karar aldı.

ŞEFFAFLIK DÖNEMİ 1 NİSAN'DAN İTİBAREN BAŞLIYOR

Alınan yeni karara göre sipariş platformları yemek şirketlerinden 'asli hizmetler' adı altında ücret talep edemeyecek. Platformlar sipariş alınmasının ardından ödeme süreci ve siparişe ilişkin hizmetler için ücret isteyemeyecek.

Bundan sonra platformların restoranlardan kestiği komisyon, kurye masrafı ve reklam gibi bedeller satıcı panellerinde gözüktüğü gibi tüketiciler de artık bunları sipariş ekranlarından takip edebilecek.

Bakanlık, online yemek sipariş platformlarının komisyon hesaplama yöntemini de değiştirdi. Yeni düzenlemeye göre restoran bir indirim uygulamazsa platformların komisyonu yemeğin liste fiyatı üzerinden hesaplanacak. Ancak restoran indirim yaparsa bu kez komisyon, müşterinin ödediği indirimli tutar üzerinden alınacak.