1 Nisan’da “Şaka gibi" sergi

İstanbul’da sanat çevrelerini bir araya getiren Ekol Tatbiki Sanat Topluluğu, 1 Nisan’da ironik adıyla dikkat çeken “Şaka gibi” sergisiyle açılacak.

“Günlük sergi, yıllık etki” mottosuyla kurgulanan sergi, yalnızca bir gün açık olacak. Beyoğlu’nda bulunan Vefa Lisesi Kültür Evi -Camhane Art’ta açılacak sergi, kökleri Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ne uzanan sanatçıları buluşturacak.

Öğrenci, mezun ve akademisyenlerin bir araya geldiği sergide, farklı disiplinlerden üretimler yer alacak.

Serginin küratörü Berrin Aksu yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Projenin temel çıkış noktalarından biri, sergilerin en yoğun ilgiyi genellikle açılış gününde görmesi gerçeğidir. Bu sergide tam da bu düşünceden hareketle, sergiyi baştan sona bir ‘açılış anı’ olarak kurguladık. Süreklilik yerine yoğunluk, uzunluk yerine etkiyi hedefledik. ‘Şaka Gibi Sergi – Ekol Tatbiki’, bir okulun adının değişmiş olmasına rağmen ruhunun, üretim biçiminin ve birlikte olma hâlinin değişmediğini; Tatbiki’nin bugün hâlâ yaşayan bir ekol olduğunu kamusal alanda görünür kılmayı hedefliyor. Bu yönüyle sergi hem bir hatırlatma hem de güçlü bir kolektif duruş beyanıdır. Sergimizin esas amacı, bugün adı Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olan okulumuzun eğitiminde devam eden Bauhaus ekolünü anlatmaktır. Bu ekol sayesinde çeşitli disiplinlerde eğitim görmüş olan veya eğitim veren ekibimizle çok yönlü karma bir sergi oluşturduk. İçinde tekstilden grafiğe, resimden heykele çok çeşitli sanat yapıtları var. Öncül olarak sanat ve tasarım gücünü günümüz sanayisinde değerlendirildiğini göstermek istiyoruz ve bir gün sürecek sergimize ekolümüzü keşfetmek isteyen herkesi bekliyoruz."