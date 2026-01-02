1 Ocak 2026 Reyting Sonuçları: Hangi Program Birinci Oldu?

1 Ocak 2026 reyting sonuçları açıklandı. Yılbaşı haftası nedeniyle dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanmadığı günde; Tur Rehberi, Jurassic World, Ferdinand ve Recep İvedik 2 filmleri izleyiciyle buluştu. Kim Milyoner Olmak İster? yarışması ile İbo Show yılbaşı özel bölümleriyle ekrana gelirken, TV8’de yayın hayatına başlayan Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026 ilk bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Peki dünün reyting birincisi kim oldu? İşte 1 Ocak 2026 AB ve Total reyting sıralaması…

1 OCAK 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

1 Ocak 2026 Perşembe akşamının reyting sonuçlarına göre, TV8’de yayınlanan Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026 tüm kategorilerde birinci oldu. Hem AB hem de Total reyting listesinde zirvenin sahibi olan Survivor, yılın ilk gününde ekranların en çok izlenen programı olmayı başardı.

1 OCAK 2026 AB REYTİNG SIRALAMASI

AB grubunda günün en çok izlenen programları sıralaması şu şekilde oluştu:

Sıra Program Kanal 1 Survivor Ünlüler – Gönüllüler TV8 2 Esra Erol’da ATV 3 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber NOW 4 Tur Rehberi (T.S.) Show TV 5 Survivor Özet TV8 6 Kanal D Ana Haber Kanal D 7 Jurassic World (Y.S.) Kanal D 8 Sıcak Gelişme Kanal D 9 Tur Rehberi (T.S.) (Tekrar) Show TV 10 Zuhal Topal’la Yemekteyiz TV8

1 OCAK 2026 TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

Reyting sonuçlarına göre Survivor Ünlüler – Gönüllüler Total listede de günün en çok izlenen programı oldu. Günün tamamında en yüksek izlenme oranını elde eden yapım, yılın ilk gününde reyting liderliğini kimseye bırakmadı.

HANGİ PROGRAMLAR EKRANDAYDI?

1 Ocak akşamında yayında olan dikkat çeken yapımlar şöyleydi:

Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026 (TV8)

Kim Milyoner Olmak İster? (ATV)

İbo Show Yılbaşı Özel (Star)

Tur Rehberi (Show TV)

Jurassic World (Kanal D)

Ferdinand (TRT 1)

Recep İvedik 2 (NOW)

1 Ocak 2026 reyting birincisi hangi program oldu?

1 Ocak 2026 reyting birincisi, tüm kategorilerde TV8’de yayınlanan Survivor Ünlüler – Gönüllüler oldu.

Survivor hangi kategorilerde birinci oldu?

Survivor hem AB hem de Total reyting listesinde zirvede yer aldı.

Sinema filmlerinin reyting sıralaması nasıl oldu?

Jurassic World ve Tur Rehberi yayınları AB ve Total listelerde üst sıralarda yer alan yapımlar arasında oldu.

1 Ocak 2026 reyting sonuçları, yılın ilk gününde izleyicinin tercihini açıkça ortaya koydu. Survivor Ünlüler – Gönüllüler güçlü başlangıcıyla tüm kategorilerde lider olurken, film ve eğlence içerikleri de ekranlarda renkli bir yılbaşı atmosferi oluşturdu. Reyting rekabetinin önümüzdeki günlerde nasıl şekilleneceği ise merak konusu.