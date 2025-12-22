1 Ocak'a günler kaldı: Sigara ve içkiye ne kadar zam gelecek?

Yeni yıla sayılı günler kala sigara ve alkollü içkilerde zam beklentisi yeniden gündeme geldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, mevcut tabloya bakıldığında sigaraya paket başına yaklaşık 5 TL, alkollü içkilere ise yüzde 15 ila 20 arasında artış öngördüklerini söyledi.

VERGİLER FİYATA YANSIYACAK

Elipshaber'de yer alan habere göre 2025’e girilirken temel tüketim ürünlerinden enerjiye kadar birçok kalemde fiyat artışı beklenirken, sigara ve alkoldeki olası zamlar da vergi politikalarının bir sonucu olarak öne çıkıyor.

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) başta olmak üzere vergi oranları ile artan üretim ve dağıtım maliyetlerinin fiyatlara doğrudan yansıtılması bekleniyor.

ÖTV oranlarının henüz netleşmediğini belirten Dündar, zamların kesinleşmesi için resmi açıklamaların beklendiğini ifade etti. Dündar, “ÖTV oranları açıklandıktan sonra daha net konuşmak mümkün olacak. Ancak mevcut maliyetler ve vergi yükü dikkate alındığında alkollü içkilerde yüzde 15 ila 20 arasında, sigarada ise paket başına en fazla 5 TL civarında bir artış gündemde” dedi.