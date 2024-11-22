1 Ocak'a kadar süre verildi: İçki ve sigara satan yerlerde kamera kurulması zorunlu olacak

İstanbul'da içki ve sigara satan işyerlerine güvenlik kamerası şartı getirildi. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre işletmelere 1 Ocak 2025'e kadar süre verildi.

Buna göre kamera sisteminin, içkilerin satış alanı ile tüm giriş/çıkış noktalarını ve varsa otoparkı farklı açılardan kaydedebilecek şekilde yerleştirilmesi şart koşuldu.

Yüz tanıma teknolojisine uygun olması gereken kamera sistemi, 7/24 kesintisiz kayıt yaparak görüntülerin en az 30 gün süreyle saklanmasını sağlayacak.

Bu kamere sistemini kurmayan işyerlerine ise ceza uygulanacak.