1 Ocak'ta ne değişecek: En çok emekliler ve esnaf etkilenecek

Vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 5 Aralık’ta TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Yasa değişikliği emeklilik, borçlanma, vergi ve kira gelirlerinde önemli değişiklikler öngörüyor.

Değişiklik özellikle doğum, askerlik ve yurtdışı borçlanması yapacak memurlar için maliyetleri artıracak.

Yeni düzenlemeler, emeklilik bekleyen çalışanlardan ev sahiplerine, araç alım satımı yapacaklardan vergi mükelleflerine kadar geniş bir kesimi ilgilendiriyor. Yasa değişikliğiyle hayatımıza giren pek çok yeni düzenleme bulunuyor.

BORÇLANMA ORANI ARTIRILDI

Doğum borçlanması hariç tüm borçlanmaların oranı %32'den %45'e çıkarılacak.

Askerlik ve doğum borçlanması şu an asgari ücretin %32'si üzerinden hesaplanırken, yurtdışı borçlanması %45'i üzerinden yapılıyor.

Yeni düzenleme sonrası tüm borçlanmalar %45'e yükselecek.

Ocak ayında asgari ücret artacağı için borçlanmaların maliyeti de yükselecek

DIŞARIDAN EMEKLİLİK ZORLAŞACAK

Dışarıdan emekli olmak isteyenler için prime esas kazanç asgari ücretin 7,5 katından 9 katına yükseliyor. Böylece dışarıdan ödeme yoluyla emekli olmak daha da pahalı hale gelecek.

SGK’den aylık alan ve SGK’ye borcu bulunan kişilerin aylıklarından yüzde 25’i geçmemek üzere otomatik kesinti yapılacak. Prim, genel sağlık sigortası borçları ve idari para cezaları aylıklardan tahsil edilecek. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar SGK tarafından belirlenecek.

BAĞ-KUR ÖDEMELERİNDE YENİ ORAN

Geçmiş prim borçları silinmiş Bağ-Kur'luların günlerini yeniden canlandırmak için yaptıkları ihya ödemeleri artık %45 oranından hesaplanacak.

Esnafın mevcut düşük oranlardan yararlanması için bu ay sonuna kadar başvuru yapması gerekiyor.

VERGİ VE KİRA GELİRLERİNDE DÜZENLEME

Düzenlemeyle emlak vergisi ve kira gelirlerinde de değişiklik yapıldı. Emlak Vergisi 2026 yılında bina ve arsa vergi değerleri, 2025 yılı vergi değerinin iki katını geçemeyecek. Aynı uygulama 2027-2029 arasında da devam edecek.

Konut kira gelirlerinde ise kullanılan konut kredisi faizinin matrahtan düşülmesi uygulaması kaldırılıyor. Düzenlemenin, kredi kullanan ve kullanmayan mükellefler arasında eşitlik sağlamayı amaçladığı belirtiliyor.

