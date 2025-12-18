1 Ocak'ta neler değişecek: EYT'liler için kritik viraj

1 Ocak 2025 sabahında, işsizlik maaşından emeklilik ödemelerine kadar hayatımızdaki pek çok mali veri değişmiş olacak.

Özellikle emeklilik planı yapanlar ve borçlanma düşünenler için takvim yaprakları aleyhte işliyor.

Sadece maaşlar değil, borçlanmadan GSS primine kadar her kalem sil baştan değişecek. Uzmanlar, "çifte zam" dalgasına yakalanmamak için son 14 günün hayati önem taşıdığını vurguluyor.

ZİNCİRLEME ETKİ YARATACAK

Asgari ücrete yapılacak zam sadece maaş bordrosunu etkilemeyecek. Domino etkisiyle işsizlik maaşı, İsteğe Bağlı Sigorta ve BAĞ-KUR primleri de yeniden belirlenecek. Hatta ev hizmetinde çalışanların ödediği primler ile avukatlık stajı ve doktora borçlanmaları da bu artıştan doğrudan nasibini alacak.

BORÇLANMA YAPACAKLAR DİKKAT

Asıl can yakıcı tablo ise askerlik ve doğum borçlanmasında yaşanacak. Yılbaşında hem asgari ücret zammı gelecek hem de kanuni düzenlemeyle prim oranları yüzde 45'e çıkacak. Bu "çifte zam" gelmeden elini çabuk tutan kârlı çıkacak.

Mevcut sistemde borçlanma yapacaklar, brüt asgari ücretin yüzde 32'si üzerinden ödeme yapıyor. Şu anki tarifeyle günlük en düşük borçlanma 277 lira, aylık ise 8 bin 321 lira tutuyor. Tavan fiyat ise aylık 62 bin 411 lira seviyesinde.

AYLIK 3 BİN LİRA FARK!

Ancak 1 Ocak'tan sonra hesaplar şaşacak. Asgari ücrete gelecek zam hariç, sadece mevzuattaki yüzde 45'lik artış devreye girdiğinde bile en düşük günlük borçlanma 390 liraya, aylık borçlanma ise 11 bin 703 liraya fırlayacak.

Yani bugün başvuran vatandaş, sadece bir aylık borçlanmada 3 bin 382 lira kar edecek. Tavandan borçlanacaklar için bu avantaj aylık 25 bin lirayı aşıyor. Üzerine bir de beklenen yüzde 20-25'lik asgari ücret zammı eklendiğinde makas iyice açılacak.

EYT'LİLER İÇİN KRİTİK VİRAJ

Özellikle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamında olup gün eksiği bulunanlar için zaman daralıyor. 2026 yılı girmeden, yani önümüzdeki 14 gün içinde borçlanma işlemlerini tamamlayanlar, çok daha düşük maliyetle emeklilik biletini alabilecek.

Öte yandan değişim rüzgarı bazı kalemlerde erken başladı. 1 Aralık 2025 itibarıyla Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerinde oran yüzde 3'ten yüzde 6'ya yükseltildi. Böylece vatandaşın cebinden çıkacak en düşük aylık prim tutarı 1560 TL olarak güncellendi.

Vatandaşın gözü şimdi bir yandan açıklanacak zam oranında, diğer yandan ise banka hesaplarında ve SGK müdürlüklerinde oluşacak yıl sonu yoğunluğunda.