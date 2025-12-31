1 Ocak’ta Galata’da toplanacaklar

Muhalefetin yürüyüş yapmasına izin verilmeyen Galata Köprüsü, 2024 ve 2025’te de olduğu gibi 2026’nın ilk gününde de AKP’ye yakın vakıf ve derneklerin ‘Filistin’ gösterisi için kapatılacak.

Her fırsatta İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü katliamı “lanetleyen” AKP iktidarı, 2025’in başındaki ‘Filistin Yürüyüşü’nü "İsrail’e lanet" sloganıyla düzenlerken İsrail şirketlerini protesto etmek isteyen yurttaşlar engellenmişti. Miting alanına "Siyonizme silah taşıyan katil ZIM, katil Maersk, Türkiye’den defol!" yazılı pankartla girmek isteyen bir grup polis müdahalesi ile karşılaşmış, ardından gözaltına alınmıştı.

OKULLARA YAZI

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, ‘Filistin Yürüyüşü’ için okullara yazı gönderdiği ortaya çıktı. Okullara gönderilen yazıda, “Galata Köprüsü’nde düzenlenecek olan eyleme katılmak üzere Milli Eğitim camiası olarak Süleymaniye Camii’nde sabah namazında buluşuyoruz. Namaz sonrasında Süleymaniye’den inerek protestoya katılacağız” denildi. Yazıda programın öğretmen ve öğrencilere duyurulması istendi.

Öte yandan AKP iktidarının gelen tepkiler üzerine boykot etmek zorunda kaldığı İsrail ile ticaret, Yunanistan limanları üzerinden devam ettiği iddia ediliyor. Ocak–Eylül 2025’te Türkiye’den İsrail’e 456 gemi seferi yapılırken en çok yük İskenderun, Mersin ve Kocaeli Körfezi’nde seferler durmadı. Seferlerin büyük çoğunluğu, off-shore merkezli şirketlerin kolay bayraklı gemilerinden oluştu. Limanlardan, hem Türkiye hem de dünyada en yaygın olan kolay bayraklardan Panama bayraklı 110, Liberya bayraklı 98, Marshall Adaları ve Kamerun bayraklı onlarca gemi gitti. Ülke İsrail ile ticareti kağıt üzerinde durdurmasında rağmen 8 ayrı Türkiye bayraklı gemi de İsrail limanlarına hareket etti.