1 poşet kitap 40 bin TL

Eğitimde dinselleştirme ile birlikte özellere yönelen velilerin karşısına yüklü faturalar geliyor. Bir veli, Anadolu’daki özel bir okulda okuyan çocuğu için 1 poşet kitaba 40 bin TL ödedi. Eğitimin dinselleştirilmesi karşısında çözüm arayan veliler çocuklarını özel okullara gönderiyor. Özel okullar ise eğitimi ticari bir hale getirerek yüksek fiyatlar sunuyor. Okul fiyatlarının yanında dağıtılan kitap ve alınması istenen formalar için de yüksek tutarlar isteniyor.

Anadolu'nun küçük bir kentinde yaşayan bir veli de devlet okullarının dinselleştirilmesi, okulların ortamı, koşulları ve sosyal imkanları nedeniyle çocuğunu özel bir okula kaydettirdi. Çocuğu 7. sınıf öğrencisi olan veli, bir poşet kitaba 40 bin TL ödediğini söyledi. Veli, "Daha önce karşılamakta zorlanmadığımız eğitim, sağlık, barınma gibi ihtiyaçlarımız artık lüks gelmeye başladı. Onlardan imtina eder olduk, bunlara harcama yapmak bizleri zorluyor. Okul kitapları özel okulda elbet hep paralıydı ama bu kadar fahiş olmamıştı hiçbir zaman. Her yandan didiklenen yolunan kazlar gibi hissediyoruz" tepkisini gösterdi.

Geçen yıl nisan ayında erken kayıt ücreti ile çok avantajlı olacakları söylenerek kayıt yaptırdıklarını vurgulayan veli, "Her sene fiyatlar değişiyor ve şehirlere göre ayrı fiyatları. Biz Anadolu’da küçük bir şehirdeyiz. Okul kıyafetleri var markasız ise okula almayacaklarını söylüyorlar mesela. Orijinalleri t-shirt 900 sweat 2 bin 500 TL" dedi.

ARTAN MASRAFLAR EĞİTİM HAKKINI ENGELLİYOR

Eğitim alanında örgütlü olan sendikaların yöneticileri, okulların açılmasına kısa bir süre kala eğitim masraflarındaki fahiş fiyatlara dikkat çekerek, bu durumun en fazla yoksul ailelerin çocuklarını olumsuz etkilediğine işaret etti.

Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay, üniforma, çanta, kırtasiye ürünleri ve kayıt ücretleri derken artan maliyetler karşısında velilerin çocuklarının temel eğitim ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çektiğini söyledi.

Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak da "Derinleşen yoksullukla birlikte yoksul aile çocuklarının okuma hakkının bizzat MEB eliyle dolaylı da olsa engellendiğine tanık oluyoruz” dedi.