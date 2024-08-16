1 salon, 6 ihale, 4 kat maliyet

İktidar, etkisi tartışılan genelgeler ile tasarrufu kırtasiye ve büro malzemeleri ile personel servisi gibi temel ihtiyaç kalemlerinde ararken kamu ihaleleri, israfın sembolü haline geldi. Plansızlık ve öngörüsüzlük nedeniyle maliyeti katlanan kamu projelerine bir yenisi daha eklendi. Gaziantep'te Ekim 2022’de yapımına başlanan Kamil Ocak Kapalı Spor Salonu’nun maliyeti, öngörülen maliyeti dört kat aştı.

Gaziantep'in sembollerinden Kamil Ocak Kapalı Spor Salonu, Millet Bahçesi Projesi kapsamında 2020 yılında yıkıldı. Yıkılan salonun yerine yeni bir salon yapılacağının sözü verildi.

YILAN HİKAYESİ

Kamil Ocak Kapalı Spor Salonu’nun yerine yapılacak salonun yapım süreci ise yılan hikayesine döndü. Salon için ilk ihale 8 Ekim 2021 tarihinde açıldı. Ekim 2021 tarihli ilk ihale, “İmar planında yapılan değişiklik” nedeniyle gerçekleştirilemedi. Spor salonu için 5 Nisan 2022 tarihinde yeni bir ihale daha açıldı ancak ihaleye teklif veren çıkmadı.

AKP'li Fatma Şahin idaresindeki Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 22 Ağustos 2022 tarihinde düzenlediği üçüncü ihalede istekli buldu. İhale kapsamında Kaş Enerji Anonim Şirketi ile 160 milyon 26 bin TL’ye sözleşme imzalandı.

BAŞA SARAN HİKAYE

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem, Kamil Ocak Kapalı Spor Salonu inşaatını da olumsuz etkiledi. Yüklenici firma, deprem nedeniyle sözleşmeyi feshetti. Temel atılmış halde kentin ortasında duran salonun yapım sürecinde başa dönüldü. Yarım kalan spor salonunun tamamlanması için 22 Haziran ve 18 Eylül 2023 tarihlerinde yapılan ihalelere ise istekli bulunamadı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 28 Haziran 2024 tarihinde, “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kamil Ocak Kapalı Spor Salonu İkmal İnşaatı Yapım İşi” ihalesi düzenledi. Belediyenin 400 milyon TL yaklaşık maliyet hesabı çıkardığı ihale, 404 milyon 403 bin TL’ye sonuçlandı. 7 Ağustos 2024’te yapımına başlanan spor salonunun, 28 Şubat 2027 tarihine kadar tamamlanacağı bildirildi. Kamil Ocak Kapalı Spor Salonu’nun yapım maliyeti, öngörüleni dört kat üzerine çıktı.