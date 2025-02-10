1 savcıya 1664 dosya

Türkiye’de gideren artan suç oranları ve toplumsal muhalefeti baskılamaya yönelik uygulamalar nedeniyle yargı sistemi tıkandı. Adalet Bakanlığı’nın 2025 Yılı Performans Programı da adalet sisteminin üzerine binen yükü gözler önüne serdi. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile adalet saraylarının dosyalar ile tıka bası dolduğu 2024 yılında hakim ve savcılar üzerindeki yük de rekor seviyeye ulaştı.

Adalet Bakanlığı, 2025 yılına yönelik hedeflerini ve hedeflere ulaşmak için yürütülecek faaliyetler ile kaynak ihtiyacını içeren programını hazırladı. Programda, 2024 yılına yönelik verilerin gerçekleşme durumları ile verilere yönelik öngörüler de yer aldı.

YETERSİZ ATAMA

Adalet Bakanlığı’nın verileri, Türkiye’deki yargı sisteminin içinde bulunduğu çıkmazı ortaya koydu. 2024 yılında 2 bin 105 yeni hakim savcı atamayı planlayan bakanlık, 2024 yılının sonunda yalnızca bin 108 hakim ve savcı ataması öngördü.

DOSYALARDA YIĞILMA

Hakim ve savcı atamalarının planlanan sayıda yapılamaması nedeniyle yargının iş yükü de arttı. 2023 yılında bin 592 olan savcı başına düşen dosya sayısı, 2024 yılının sonunda bin 664’e yükseldi. Bakanlığın savcı başına düşen dosya sayısına yönelik 2024 yılının başında koyduğu bin 550 hedefinin çok uzağında kalındı.

Benzer bir artış hakim başına düşen dosya sayısında da yaşandı. 2023 yılında 788 olan hakim başına düşen dosya sayısının 2024’ün sonun 807’ye yükseldiği belirtildi.

YETERSİZ SAYI

Türkiye’de 100 bin kişiye düşen hakim ve savcı sayısı da Adalet Bakanlığı’nın performans programında paylaşıldı. Buna göre, 2024 itibarıyla 100 bin kişiye düşen savcı sayısı dokuz, 100 bin kişiye düşen hakim sayısı ise 20,6 oldu.