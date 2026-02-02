1 ŞUBAT 2026 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI | Zirve yarışında büyük sürpriz!

Televizyon izleyicilerinin merakla beklediği 1 Şubat 2026 Pazar reyting sonuçları açıklandı. “Pazar günü en çok izlenen program hangisi oldu?”, “Teşkilat yine zirvede mi?” ve “Survivor kaçıncı sırada?” gibi sorular gün boyunca gündemde üst sıralara taşındı. Açıklanan veriler, zirvede istikrarın sürdüğünü ancak üst sıralarda dikkat çekici bir sürpriz yaşandığını ortaya koydu.

1 ŞUBAT 2026 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

1 Şubat 2026 Pazar gününün reyting sonuçları belli oldu. TRT 1’in fenomen dizisi Teşkilat, yarım puanı aşan artışla 7,75 reytinge yükselerek zirvedeki yerini korudu. Pazar günlerinin değişmez lideri olan dizi, sömestr dönüşüyle birlikte artış trendini daha da güçlendirdi.

Gecenin en büyük sürprizi ise Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonundan geldi. Program, 4,84 reyting alarak bu sezon ilk kez ikinci sıraya yükseldi ve güçlü bir çıkış yaptı.

1 ŞUBAT 2026 PAZAR – GÜNLÜK EN ÇOK İZLENEN İLK 10 PROGRAM (20+ABC1)

Sıra Program Reyting 1 Teşkilat 7,75 2 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu 4,84 3 Sahtekarlar 4,56 4 Survivor 4,20 5 Teşkilat (Özet) 4,18 6 Kanal D Ana Haber 3,17 7 Beyaz'la Joker 3,10 8 Sahtekarlar (Özet) 2,87 9 Beyaz'la Joker Özet 2,77 10 Sıcak Gelişme 2,63

Veri kaynağı: TİAK

25 OCAK 2026 VERİLERİYLE KARŞILAŞTIRMA

Bir önceki hafta olan 25 Ocak 2026 Pazar reyting sonuçları, 1 Şubat akşamındaki değişimi net biçimde ortaya koyuyor. Teşkilat, 7,12 reytingden 7,75’e yükselerek liderliğini pekiştirirken, NOW Ana Haber Hafta Sonu ise beşincilikten ikinciliğe çıkarak gecenin en dikkat çeken yükselişine imza attı.

Sıra Program Reyting 1 Teşkilat 7,12 2 Survivor 4,19 3 Sahtekarlar 3,96 4 Teşkilat (Özet) 3,57 5 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu 3,44 6 Show Ana Haber 2,72 7 Rüya Gibi 2,64 8 Kim Milyoner Olmak İster 2,42 9 Kanal D Ana Haber 2,24 10 Sahtekarlar (Özet) 2,18

REYTİNG YARIŞINDA KİM KAZANDI, KİM KAYBETTİ?

Teşkilat, hem ana bölüm hem de özet yayınıyla ilk beş içinde iki yapımla yer alarak gücünü korudu. Sahtekarlar, düşüş trendini durdurup üçüncü sıraya yükselirken, Survivor istikrarlı performansıyla ilk dörtte kalmayı başardı. Show TV’nin dizisi Rüya Gibi ise düşüşünü sürdürerek bu hafta Top 10 dışında kaldı.

1 Şubat 2026 Pazar reyting sonuçlarında zirve kim oldu?

TRT 1’in dizisi Teşkilat, 7,75 reytingle zirvede yer aldı.

Reytinglerde sürpriz yapan program hangisi?

Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu, bu sezon ilk kez ikinci sıraya yükselerek sürpriz yaptı.

Survivor kaçıncı sırada yer aldı?

Survivor, 4,20 reytingle günü dördüncü sırada tamamladı.

1 Şubat 2026 Pazar reyting sonuçları, zirvede değişmeyen liderliği ve üst sıralardaki sürpriz yükselişleriyle dikkat çekti. Teşkilat’ın artış trendi devam ederken, NOW Ana Haber Hafta Sonu’nun güçlü çıkışı önümüzdeki haftalar için Pazar akşamı rekabetini daha da kızıştıracak gibi görünüyor.