1 Şubat'ta başlıyor: Elektrik faturalarında yeni dönem

2025'te daha çok elektrik tüketen daha yüksek fatura ödeyecek. Elektrik faturalarında 1 Şubat itibarıyla yeni dönem başlıyor.

2024 yılının Kasım ayında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK), Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde değişiklik yapılmasına ilişkin yeni tebliğ yayımlandı.

Habertürk'ün aktardığına göre söz konusu düzenleme ile birlikte Şubat ayından itibaren elektrik faturalarında yeni düzenlemeye geçilecek.

KİMLERİ KAPSIYOR?

EPDK'nın 07.11.2024 tarihli kararıyla Son Kaynak Tedarik Tarifesi limitleri güncellenirken, bu düzenlemeye göre sözleşmesindeki yıllık elektrik tüketimi 5.000 kWh (aylık 417 kWh) ve üzerinde olan mesken aboneleri ile 15.000 kWh ve üzerinde olan ticarethane ve sanayi abonelerinin 1 Şubat 2025 tarihinden itibaren yüksek tüketimli tüketicilere ilişkin Son Kaynak Tedarik Tarifesi'nden faturalandırılacağını bildirildi.

Yıllık elektrik tüketimi 100.000.000 kWh ve üzerinde olan diğer tüketiciler ve tarımsal faaliyetler aboneleri de Son Kaynak Tedarik Tarifesi kapsamında yer aldı.

SÜREÇ NASIL OLACAK?

Düzenleme yüksek oranda elektrik tüketenleri etkileyecek.

Düzenleme, takvim yılı bazlı olarak hayata geçirilirken, abonelerin elektrik tüketimleri takvim yılı bazlı olarak toplanacak, yüksek tüketimli tüketicilere ilişkin Son Kaynak Tedarik Tarifesi kapsamına girildiği tespit edilen aboneler elektrik enerjisini ikili anlaşmalar ile temin etmediği durumda, tespiti takiben üçüncü ayın ilk gününden itibaren Son Kaynak Tedarik Tarifesi’nden faturalandırılacak.

Bu uygulama 1 Şubat 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

YILLIK ENERJİ TÜKETİMİ NEREDEN ÖĞRENİLEBİLİR?

Yıllık enerji tüketimleri içinde bulunduğumuz yıl ve bir önceki yıl için elektrik faturaları üzerinden takip edilebilir. Ancak Son Kaynak Tedarik Tarifesi limitlerine ilişkin nihai tespit ilgili Dağıtım Şirketleri tarafından yapılıyor.

Sözleşmenin limit değişikliğinden etkilenip etkilenmediği dağıtım şirketlerinin iletişim kanalları üzerinden sorgulanabilir. İlgili Dağıtım Şirketi tarafından Son Kaynak Tedarik Tarifesi limitini geçtiği tespit edilen müşteriler, yüksek tüketimli tüketicilere ilişkin Son Kaynak Tedarik Tarifesi kapsamında faturalandırılacak.