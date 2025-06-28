1 Temmuz'da başlıyor: Ankara'da yeni ulaşım modeli

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kent merkezindeki trafik yoğunluğunu azaltmak ve toplu taşıma hizmetlerini daha erişilebilir hale getirmek amacıyla yeni bir ulaşım modelini hayata geçiriyor. 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren, EGO Genel Müdürlüğü’ne bağlı metro istasyonları ile otobüs ring hatları arasında yapılacak ilk aktarmalar ücretsiz olacak. Yeni uygulamada, Ankara’nın farklı ilçelerinde toplam 44 yeni otobüs-metro ring hattı belirlenen tarih aralıklarında hizmete girecek

ABB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yeni bir ulaşım modelinin hayata geçirildiği duyuruldu.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kent merkezindeki trafik yoğunluğunu azaltmak ve toplu taşıma hizmetlerini daha erişilebilir hale getirmek amacıyla yeni bir ulaşım modelini hayata geçiriyoruz.

1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren, EGO Genel Müdürlüğü’ne bağlı metro istasyonları ile otobüs ring hatları arasında yapılacak ilk aktarmalar ücretsiz olacak. Yeni uygulama kapsamında, Ankara’nın farklı ilçelerinde toplam 44 yeni otobüs-metro ring hattı belirlenen tarih aralıklarında hizmete girecek. Böylece kent genelinde metro istasyonlarına entegre edilen ring hatlarının sayısı da 209’a ulaşacak.

Hareket saatleri ve güzergah bilgilerine EGO CEP’TE mobil uygulaması ile “http://ego.gov.tr” adresinde yer alan Şehir İçi Ulaşım Bilgi Sistemi üzerinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca otobüslerde yer alacak QR kodlar sayesinde de güncel bilgilere kolaylıkla erişebilirsiniz."