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1 TL’nin maliyeti 3 TL’yi geçti

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, “Artan döviz, metal paralarda kullanılan alaşımlara da yansıdı. 1 TL’nin maliyeti 3 TL’yi geçti” dedi.

Ekonomi
  • 18.12.2024 09:51
  • Giriş: 18.12.2024 09:51
  • Güncelleme: 18.12.2024 09:54
Kaynak: ANKA
1 TL’nin maliyeti 3 TL’yi geçti
Fotoğraf: AA

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, madeni paraların basımı için kullanılan madenlerin fiyatının yükselmesi ile para maliyetinin yükseldiğine dikkat çekti.

Demir, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, maliyetleri düşürmek için gramajı düşürme yoluna gitti. Kullanılan bakır, çinko ve nikelin oranları değişirken, üretimde ise yüzde 30 tasarruf sağlandı. 1 TL’lik madeni para 8,2 gramdan 6,6 grama geriledi.

50 kuruşun ağırlığı ise 6,8 gramdan 5,5 grama düştü.

Ancak artan döviz metal paralarda kullanılan alaşımlara da yansıdı.

1 TL’nin maliyeti 3 TL’yi geçti.

Bu durum fırsatçılara gün doğurdu, piyasaya çıkar çıkmaz paraları toplayıp hurdacılara satarak haksız kazanç sağlama yoluna gittiler.

Ekmeğin 15 liraya yaklaştığı yerde 50 kuruş ve 1 TL gibi paralar tam anlamıyla değerini yitirmiştir.”

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