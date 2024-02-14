1 ton uyuşturucu kaçırmakla suçlanan Hollandalı forvete hapis cezası

Hollandalı forvet Quincy Promes, 1 tondan fazla kokain kaçakçılığı suçlamasıyla 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Surinam asıllı Hollandalı futbolcu Quincy Promes, 1 tondan fazla uyuşturucu kaçırmakla suçlanıyor.

ESPN'nin haberine göre Quincy Promes’a 6 yıl hapis cezası verildi.

Hollanda Milli Takımı'nda da forma giyen forvet oyuncu Promes, Sevilla, Ajax, Spartak Moskova, Twente gibi kulüplerde forma giydi. Son olarak Promes, Ajax’tan Spartak Moskova’ya 15 milyon euro bedelle transfer olmuştu.