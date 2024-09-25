1. Uluslararası Kent Tiyatro Festivali 'Etimesgut KentFest' başlıyor

Etimesgut Belediye Başkanı ve Kent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Erdal Beşikçioğlu, 11-26 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek, "1. Uluslararası Kent Tiyatro Festivali Etimesgut KentFest"in, Etimesgut Kent Tiyatrosu'nda düzenlenen tanıtım toplantısında konuştu.

Beşikçioğlu, Etimesgut'un bu festival sayesinde dünyaya kapılarını açıp, kendisini ifade edecek bir ilçeye dönüşeceğini söyledi.

KentFest'in, hayata geçirmeyi çok istediği bir çalışma olduğunu belirten Beşikçioğlu, çok değerli sanatçıların festivale katkı sağlayacağını aktardı.

Festival biletlerine Etimesgut halkının ilgisinin çok yoğun olduğunu belirten Beşikçioğlu, "İlerleyen zamanlarda nüfusu 500 binin üzerinde olan il ve ilçelerimizde bir kültür sanat merkezinin zorunlu olması konusunda baskılarımız neticesini verir diye düşünüyorum. Kültür ve sanatın bu birleştirici duygusunda hareket etmenin, yepyeni bir geleceğe, aydınlığa, uzlaşmaya, anlayışa sebep olacağını düşünüyorum. Bu ülkenin başkenti Ankara ise kültür sanatın başkenti de Etimesgut olma yolunda ilk adımlarımızı atıyoruz" dedi.

Festivalle herkesin sanata doyacağını, muazzam bir şölen yaşanacağını söyleyen Beşikçioğlu, tüm sanatseverleri festivale davet etti.

ETİMESGUT KENTFEST HAKKINDA

Etimesgut Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez hayata geçirilen 1. Uluslararası Kent Tiyatro Festivali Etimesgut KentFest, 11-26 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.

Etimesgut Belediye Başkanı ve Kent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Erdal Beşikçioğlu'nun teklifiyle, Övül Avkıran ve Mustafa Avkıran'ın eş sanat yönetmenliğinde hayata geçirilen festival, 8 ülkeden sanatçıları ağırlayacak.

Hikaye anlatıcılarının gösterileri, yaratıcı atölye çalışmaları, söyleşiler, konserler ve seyirci sohbetlerinin yer alacağı festival, Haldun Taner'in yazdığı, Erdal Ozan Metin'in yönettiği, Kent Tiyatrosu'nca sahnelenecek, "Vatan Kurtaran Şaban" oyununun prömiyeriyle başlayacak.

Festivalde, ünlü yönetmen Theodoros Terzopoulos'un "Alarme", Portekizli yönetmen Tiago Rodrigues imzalı Portekiz-Fransa ortak yapımı "Antony and Cleopatra" oyunları da sanatseverlerle buluşacak.