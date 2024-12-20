1 yıl içinde on maden

Haber Merkezi

Gümüşhane'de 1 Ocak'tan bu yana 10'uncu maden araması için ‘‘Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değil’’ kararı verildi. Kentin yüzde 93'ünü kapsayan 4'üncü grup madenler için arama ve işletme ruhsatı verilen kentte aktif olarak 2 maden çalışması mevcut.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının dün sitesinde duyurduğu karara göre, merkez büyük kısmı orman olan 6 bin 649 hektarlık alanda maden ocağı açılacak. MA'da yer alan habere göre, maden ocağı göre kent merkezine 8 metre mesafede bulunuyor.