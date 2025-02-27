1 yılda 7 defa cinsel saldırı gerçekleştiren fail erkek yakalandı
Kocaeli'de son bir yıl içinde 7 cinsel saldırı gerçekleştirdiği tespit edilen şahıs yakalandı.
Kaynak: iHA
Kocaeli'nde son bir yıl içinde 7 cinsel saldırı gerçekleştirdiği tespit edilen şahıs yakalandı.
İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suçların önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
İzmit ve Kartepe ilçelerinde son bir yıl içinde 7 farklı cinsel saldırı olayını gerçekleştirdiği belirlenen A.A. isimli şahıs yakalandı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.