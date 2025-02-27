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1 yılda 7 defa cinsel saldırı gerçekleştiren fail erkek yakalandı

Kocaeli'de son bir yıl içinde 7 cinsel saldırı gerçekleştirdiği tespit edilen şahıs yakalandı.

Kadın
  • 27.02.2025 23:05
  • Giriş: 27.02.2025 23:05
  • Güncelleme: 27.02.2025 23:09
Kaynak: iHA
1 yılda 7 defa cinsel saldırı gerçekleştiren fail erkek yakalandı
FOTOĞRAF: İHA

Kocaeli'nde son bir yıl içinde 7 cinsel saldırı gerçekleştirdiği tespit edilen şahıs yakalandı.

İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suçların önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

İzmit ve Kartepe ilçelerinde son bir yıl içinde 7 farklı cinsel saldırı olayını gerçekleştirdiği belirlenen A.A. isimli şahıs yakalandı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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