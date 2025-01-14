1 yılda en az 1897 iş cinayeti

Emek Servisi

Alınmayan önlemler ve işverenin işçiyi değil kârı önceleyen çalışma koşullarına göz yumması nedeniyle iş cinayetleri durmak bilmiyor. Geçtiğimiz yıl her gün en az 5 işçi, çalışırken iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Çocuklar ve yaşlılar, 2024'te de çalışırken öldü. İSİG Meclisi raporunda, "İç cepheyi sağlamlaştırma’ siyasetinin örtmeye çalıştığı gerçeklerden birisi de iş cinayetleri" denildi.

71 ÇOCUK, 94 YAŞLI ÇALIŞIRKEN ÖLDÜ

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, 2024 yılına ait iş cinayeti verilerini yayımladı. İSİG Meclisi'ne göre geçtiğimiz yıl en az 1897 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.

Emeklilerin sefaletle mücadele ettiği, işçileştirilen çocukların iktidar politikası olarak artış gösterdiği 2024'te, çocuklar ve yaşlılar çalışırken yaşamını yitirdi. Ölenlerin 22'si 14 yaşın altındaydı. 15-17 yaş arası 49 çocuk, 18-29 yaş arası 395 işçi çalışırken yaşamını yitirdi. 50 yaş üzeri ölümler de dikkat çekici seviyede gerçekleşti. 50-64 yaş arası 462 işçi, 65 yaş ve üstü 96 işçi çalışırken iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.

NEREDEYSE TAMAMI SENDİKASIZ

Yaşamını yitiren işçilerin yalnızca yüzde 1,98'inin, yani 36'sının sendikalı olduğu tespit edildi. İş cinayetlerinde ölenlerin yüzde 98,11'ine denk gelen 1861 işçi ise sendikalı değildi.

İşkollarına göre bakıldığında, ölümlerde inşaat sektörü yine ön plana çıktı. En az 482 işçinin yaşamını yitirdiği inşaat ve yol işkolu, iş cinayetlerinin en yoğun yaşandığı sektör olarak kayıtlara geçti. Güvencesiz çalışmanın hâkim olduğu inşaatı, yine güvencesiz tarım orman işkolu ile taşımacılık işkolu takip etti. Geçtiğimiz yıl Tarım, orman işkolunda 326, taşımacılık işkolunda 234 işçi yaşamını yitirdi. Gemi, tersane, liman işkolunda da 41 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Ölenlerin önemli bir kısmı, açık denizlerde çalışan işçilerdi.

6 Şubat depremlerinin ardından tutulamayacak sözleri sıralayan iktidarın, taşeron şirketlere verdiği inşaatlarda ölümler dikkat çekici gerçekleşti. Depremden etkilenen 11 kentte iş baskısı gibi nedenlerle İSİG önlemlerinden yoksun çalışan en az 106 inşaat işçisi yaşamını yitirdi.

Geçtiğimiz yıl sanayi sektöründe 656 işçi, inşaat sektöründe 484 işçi, hizmet sektöründe 431 işçi, tarım sektöründe 326 işçi yaşamını yitirdi. İşçi ölümlerinin nedenleri de yine bildik çıktı: Trafik ve servis kazalarında 387 işçi, ezilme ve göçük nedeniyle 334 işçi, yüksekten düşme nedeniyle 321 işçi yaşamını yitirdi.

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2024 yılında iş cinayetlerinin aylara göre dağılımı şöyle:

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2024 yılında meydana gelen en az 5 işçinin öldüğü toplu iş cinayetleri şöyle:

• 13 Şubat: Erzincan İliç’te Anagold Madencilik’e ait Çöpler Altın Madeni’nde 10 milyon ton siyanürlü toprağın 800 metre kayması sonucu 9 maden işçisi göçük altında kalarak hayatını kaybetti.

• 15 Şubat: Marmara Denizi İmralı Adası açıklarında sabah sularında fırtına nedeniyle mermer tozu yüklü kargo gemisi Batuhan A’nın batması sonucu 6 gemi işçisi hayatını kaybetti.

• 2 Nisan: İstanbul Beşiktaş Gayrettepe’de Masquerade Club'da tadilat yapılırken çıkan yangında 29 işçi (20’si inşaat 9’u gece kulübü işçisi) zehirlenerek hayatını kaybetti.

• 15 Eylül: Sakarya Hendek’te Oba Makarna Fabrikası’nın un ve irmik değirmen ünitesinde meydana gelen toz patlaması sonucu (olay anında ve sonrasında hastanede) 5 işçi hayatını kaybetti.

• 24 Aralık: Balıkesir Karesi’de ZSR Patlayıcı Sanayi A.Ş. Fabrikası'nın kapsül üretimi yapılan bölümünde meydana gelen patlama sonucu 11 metal işçisi hayatını kaybetti.