1 yıldır sönmeyen yangın

HABER MERKEZİ

Bolu Kartalkaya’da geçen sene 21 Ocak’ta meydana gelen ve 36’sı çocuk 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangını faciasının üzerinden bugün itibarıyla 1 yıl geçti.

Geçen sürenin ardından ne yanan Grand Kartal Otel’deki güvenlik ve denetim üzerine ne de olası kurumlarda yangınların önlenmesi için iktidar tarafından somut adımlar atıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın 10 gün içinde sorumluların bulunacağına yönelik açıklamalarına rağmen suçlular ceza almadı.

İçişleri ile Kültür ve Turizm bakanlıkları arasındaki yetki ve denetim tartışmaları aylarca sürse de asıl sorumlunun iktidar olduğu gerçeği değişmedi. Yakınlarını kaybeden aileler ve avukatları, hiçbir bakanlık yetkilisinin korunmaması gerektiğini ifade etti.

NEDEN KORUYORLAR?

Yangında hayatını kaybeden Dilara Ermanoğlu’nun ailesinin avukatı İlyas Yalçın “Tüm bakanlık yetkililerinin baştan itibaren davaya dâhil edilmesini istedik. Yani davanın bir görülmesi şeklinde bir talebimiz vardı. Bunun sebebi de Bakanlık yetkilileri hakkında farklı bir soruşturma ve kovuşturma olmaması içindi. Onlar hakkında farklı bir suç vasıflandırılmasın istedik. Şu anda onlar hakkında farklı bir soruşturma yürütülüyor. En fazla ‘bilinçli taksir’den iddianame hazırlanacak. Biz sorumluluğu bulunan herkesin, bakanlık yetkililerinin de dâhil olası kast ile yargılanmasını istiyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan 9 kişi yargılanıyor ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. Kültür Bakanlığı’ndaki yetkililer neden korunuyor neden iddianame hemen hazırlanmadı?” diye sordu.

Hayatını kaybeden Alp Mercan’ın ablası Avukat Nihan Ece Mercan ise “Şu an İstinaf sürecindeyiz. Savcının, otel sahibinin eşi ve kızlarına verilen cezaların fazla olduğu gerekçesiyle İstinaf’a gitmesini hukuken açıklayamıyoruz. Aynı zamanda sadece otel sahipleriyle sınırlı kalmak istemiyoruz. Sorumluluğu olan herkesin bedelini ödemesini istiyoruz. Bu nedenle bakanlıklara ilişkin süreci de bekliyoruz. Henüz iddianame bile hazırlanmadı. Bazı sorumlular ceza aldı ama hukuken ceza alması gereken başka kişiler de olduğunu düşünüyoruz. Yönetmeliklere göre sorumlulukları olanların yargılanmasını ve cezalandırılmasını bekliyoruz. Öncelikli hedefimiz bu davanın emsal olacak şekilde kesinleşmesi. Komisyona da gittik. Kartalkaya İnceleme ve Araştırma Komisyonu’na yönetmelik değişikliklerine ilişkin görüşlerimizi sunduk ama raporda yeterince yer almadı” dedi. Ayrıca Bolu Barosu, TMMOB, Bolu-Düzce Tabip Odası ile Bolu Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası da dün konuya ilişkin ortak açıklama yaptı. Facianın ihmalin, eksikliğin ve denetimsizliğin sonucunda meydana geldiği belirtilen açıklamada "sorumluların tamamı ortaya çıkarılana ve adalet sağlanana kadar sürecin takipçisi olacakları" ifade edildi. Faciada yakınlarını kaybeden aileler, kamu görevlilerinin yargılanmasında sürecin çok yavaş işlediğini belirtti.

***

HENÜZ ‘TASLAK RAPOR’ HAZIR

Yangın faciasının tüm yönleriyle araştırılması ve benzer olayların önlenmesi için Meclis Araştırması Komisyonu kuruldu. Komisyonun başkanlığını AKP Erzurum Milletvekili Selami Altınok yürütürken AKP Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak komisyon başkanvekili, AKP İstanbul Milletvekili Nurettin Alan ise katip üye olarak koltuğa oturdu. MHP Elazığ İl Başkanı olduğu dönemde AKP Elazığ eski İl yöneticisi ve TETİŞ Yapının sahibi Mustafa Tetik ile birlikte deprem bölgesi Elazığ’a 26 katlı bina dikmesiyle gündeme gelen ve MHP’den Elazığ milletvekili seçilen Semih Işıkver, komisyonda sözcü olarak görev aldı. Komisyondan yapılan toplantıdan aylardır sonuç çıkmadı. Son olarak geçen ay sadece taslak raporu tamamlanabildi.

***

SUÇU BİRBİRLERİNE ATMIŞLARDI

Yangının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bolu Belediyesi arasında “sorumlu kim” tartışması yaşanmıştı. Bakanlık belediyeyi, belediye bakanlığı suçlamıştı. Daha sonra hazırlanan raporlar neticesinde Turizm Bakanlığı ve Bolu Belediyesi’nin yanı sıra İçişleri Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın da otel denetimi konusunda sorumluluğu ortaya çıktı.

KÂĞIT ÜSTÜNDE DENETİM

Facianın ardından Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı harekete geçmişti ve belirli kurum ve kuruluşlara yazı gönderip denetim ve eğitim talebinde bulunmuştu. Müfettişler, evrak üzerinden denetimlerin yapıldığını ifade etmişti.

Öte yandan yangının yaşandığı otele 2023`te yeni otel yatırım projesi kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından teşvik verildiği de açığa çıkmıştı. Bazı teşvik belgeleri komple yeni otel yatırım projelerine, bazı teşvik belgeleri ise mevcut tesislerde yenilemeyi öngören projelere verilmişti.

***

EKSİK SORUŞTURMA

Soruşturma ve yargılama sürecinde Kültür Bakanlığı bürokratları bakımından önemli bir gelişme yaşanırken, İçişleri Bakanlığı ve diğer bakanlıkların merkez teşkilatlarına uzanan bir soruşturma yürütülmedi. Danıştay 1. Dairesi’nin kararı doğrultusunda, Kültür Bakanlığı’ndaki; Neşe Çıldık, Şennur Aldemir Doğan, Bülent Çınar Çavuş, Elçin Şimşek Öncü, Levent Kırcan, Ramazan Alkan, Melda Araz, Şule Aktürk Alkan ve Barış Başayvaz hakkında soruşturma izni verildi ancak adli kontrol uygulandı. Buna karşılık, İçişleri Bakanlığı’nın merkez teşkilatında görev yapan herhangi bir bürokrat hakkında soruşturma izni verilmezken, sorumluluk belediye ve itfaiye düzeyinde değerlendirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da bürokratların yargılanmasına izin vermedi. Çalışma Bakanlığı ile Turizm Bakanlığı bürokratları halen yargı karşısına çıkarılmadı.