10 Aralık 2025 Resmi Gazete Kararları | Bugünün Resmi Gazete Atamaları ve HSK Kararnamesi

10 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete, özellikle hakim ve savcı atamaları ile HSK kararnamesi nedeniyle günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. 33103 sayılı bugünkü Resmi Gazete’de pek çok önemli karar, yönetmelik değişikliği ve kurumsal düzenleme yayımlandı. Vatandaşlar ise “10 Aralık 2025 Resmi Gazete kararları neler?”, “Bugünkü hakim ve savcı atamaları açıklandı mı?”, “HSK kararnamesi yayımlandı mı?” sorularına yanıt arıyor. İşte 10 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete özetleri, atama kararları ve yayımlanan yönetmelikler…

10 ARALIK 2025 RESMİ GAZETE’DE NELER YAYINLANDI?

10 Aralık tarihli Resmi Gazete’nin yürütme, idare ve yargı bölümlerinde önemli kararlar yer aldı. Bunların başında HSK'nın hakim ve savcı atamaları geliyor. Ayrıca çeşitli kurumlara ilişkin yönetmeliklerde değişiklik yapıldı ve SGK’nın sağlık ödemelerine yönelik düzenlemeleri yayımlandı.

HSK Atama Kararları 10 Aralık 2025

Hâkimler ve Savcılar Kuruluna ait atama kararları 33103 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. 2025 Aralık Ayı hakim ve savcı atamalarıyla ilgili tam liste Resmi Gazete’den indirilebiliyor.

Hakim ve Savcı Atama Listesi:

10 Aralık tarihli HSK Kararnamesi için tıklayınız

Resmi Gazete’de Yayımlanan Yönetmelikler

Olimpik ve Paralimpik Sporcu Yetiştirilmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik

Millî Savunma Üniversitesi Afrika Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

Yüzer Güneş Enerji Santralleri Kurulmasında Su Yüzeyi Kullanımı ve Kiralanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliğinde Değişiklik

Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Yönetmeliği

SGK Düzenlemesi Resmi Gazete’de

SGK, genel sağlık sigortalılarının tedavi hizmetleri için hastanelere yapılan ödemelerde yüzde 10 ile 55 arasında artış yaptı. Ayrıca yatarak tedavilerde kullanılan tıbbi malzemeler için ödenen bedellerde yüzde 10 ile 85 arasında değişen zam yapıldı.

Basın İlan Kurumu Düzenlemesi

Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle haber sitelerinin ölçümlenmesinde “doğrudan trafik” (ana sayfaya yönlendirmesiz girişler) temel kriterlerden biri haline getirildi.

AYM Kararları

Anayasa Mahkemesi, Genç Parti, MHP, Kürdistan Komünist Partisi, Müdafaa-i Hukuk Hareketi Partisi, İYİ Parti ve Yeni Türkiye Partisinin 2022 yılı mali denetimlerini tamamladı. Yapılan inceleme sonucunda parti hesaplarının uygun olduğu kararlaştırıldı.

10 ARALIK 2025 RESMİ GAZETE – YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Atama Kararları

Hâkimler ve Savcılar Kuruluna ait atama kararları yayımlandı.

Yönetmelikler

Olimpik ve Paralimpik Sporcu Yetiştirilmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik

MSÜ Afrika Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

Yüzer Güneş Enerji Santralleri Su Yüzeyi Kullanımı Yönetmeliği

Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliğinde Değişiklik

Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Yönetmeliği

10 ARALIK 2025 RESMİ GAZETE – YARGI BÖLÜMÜ

AYM'nin siyasi partilere ilişkin mali denetim kararları

Çeşitli tebliğler ve fiyatlandırma düzenlemeleri

