10 ARALIK 2025 REYTİNG SONUÇLARI | Sevilen dizi açık ara zirvede!

10 Aralık 2025 Çarşamba gününe ait reyting sonuçları açıklandı ve televizyon dünyasında kıyasıya rekabet yeniden şekillendi. İzleyiciler özellikle “10 Aralık 2025 reyting sonuçları açıklandı mı?”, “bugünün en çok izlenen dizisi hangisi oldu?” ve “Eşref Rüya reyting” gibi sorulara yanıt ararken, TİAK verileri günün kazananlarını net biçimde ortaya koydu. İşte 20+ ABC1 reyting sıralaması, prime time analizleri ve detaylı reyting değerlendirmesi...

10 ARALIK 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Evet. 10 Aralık 2025 Çarşamba gününün reyting sonuçları TİAK tarafından açıklandı. Total ve özellikle 20+ ABC1 reyting sıralaması, günün en çok izlenen dizisi ve programlarını belirledi.

BUGÜNÜN EN ÇOK İZLENEN DİZİSİ HANGİSİ OLDU?

Çarşamba gününün açık ara reyting birincisi, Kanal D’nin sevilen dizisi Eşref Rüya oldu. Dizinin yükseliş trendi devam ederken prime time sıralamasında liderlik koltuğunu kimseye bırakmadı.

PRİME TİME REYTİNG ANALİZİ

Prime time rekabeti bu hafta oldukça çetin geçti. Eşref Rüya, 9,45 reyting ile zirvede yer aldı ve artış trendini sürdürdü. Dizinin özet bölümü de 5,91 reyting ile ikinci sıraya yerleşti. Bu durum, dizinin yüksek izleyici sadakatini bir kez daha kanıtlıyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert 5,15 reyting ile üçüncü sırada yer alarak gündüz kuşağından prime time sıralamasına giren tek program oldu.

DİZİLERİN REYTİNG PERFORMANSI: YÜKSELİŞLER VE DÜŞÜŞLER

Eşref Rüya: 9,45 reyting ile lider. Yükseliş devam ediyor.

9,45 reyting ile lider. Yükseliş devam ediyor. Eşref Rüya (Özet): 5,91 reyting ile ikinci sırada. Güçlü performans.

5,91 reyting ile ikinci sırada. Güçlü performans. Kuruluş Orhan: 4,30 reyting ile altıncı sırada. İstikrarlı.

4,30 reyting ile altıncı sırada. İstikrarlı. Sahipsizler: 3,55 reyting ile dokuzuncu sırada. Hafif artış gösterdi.

3,55 reyting ile dokuzuncu sırada. Hafif artış gösterdi. MasterChef Türkiye: 3,76 reyting ile sekizinci sırada. All Star formatı etkisini sürdürüyor.

GÜNDÜZ KUŞAĞI REYTİNG SONUÇLARI

Gündüz kuşağında yine ATV damgası vardı. Müge Anlı ile Tatlı Sert 5,15 reyting ile üçüncü sırada yer aldı ve günün en çok izlenen gündüz programı oldu. Esra Erol’da ise 4,70 reyting ile dördüncü sıraya yerleşerek güçlü performansını sürdürdü.

GÜNLÜK REYTİNG TABLOSU (20+ ABC1)

Sıra Program Reyting 1 Eşref Rüya 9,45 2 Eşref Rüya (Özet) 5,91 3 Müge Anlı ile Tatlı Sert 5,15 4 Esra Erol'da 4,70 5 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 4,31 6 Kuruluş Orhan 4,30 7 ATV Ana Haber 3,87 8 MasterChef Türkiye 3,76 9 Sahipsizler 3,55 10 Show Ana Haber 3,01

Veri Kaynağı: TİAK – 20+ ABC1 Reyting Sonuçları

GÜNÜN KAZANANLARI VE KAYBEDENLERİ

Günün büyük kazananı: Eşref Rüya – Hem ana bölüm hem özet zirvede.

Eşref Rüya – Hem ana bölüm hem özet zirvede. Gündüz kuşağının kazananı: Müge Anlı ile Tatlı Sert.

Müge Anlı ile Tatlı Sert. Hafif düşüş yaşayanlar: Sahipsizler düşük oranlı artış göstermesine rağmen beklentilerin altında kaldı.

Sahipsizler düşük oranlı artış göstermesine rağmen beklentilerin altında kaldı. Top 10 dışında kalanlar: NOW dizisi Sakıncalı bu hafta listeye giremedi.

10 Aralık 2025 reyting sonuçları açıklandı mı?

Evet, 10 Aralık 2025 Çarşamba reyting sonuçları TİAK tarafından açıklandı.

Bugünün reyting birincisi kim oldu?

Günün reyting birincisi 9,45 reyting ile Eşref Rüya oldu.

Eşref Rüya kaç reyting aldı?

Dizi 9,45 reyting alarak günü birinci sırada tamamladı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert reytingi kaç?

Program 5,15 reyting ile üçüncü sırada yer aldı.

Kuruluş Orhan reytingi nasıl?

4,30 reyting ile altıncı sırada yer alarak istikrarlı çizgisini korudu.

MasterChef Türkiye kaç reyting aldı?

Program 3,76 reyting ile sekizinci sırada yer aldı.

En çok izlenen haber bülteni hangisi?

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber, 4,31 reyting ile günün en çok izlenen haber bülteni oldu.

Sahipsizler reytingde kaçıncı oldu?

Sahipsizler, 3,55 reyting ile dokuzuncu sırada yer aldı.

Top 10’a giremeyen yapımlar var mı?

Evet, NOW dizisi Sakıncalı bu hafta ilk 10’a giremedi.

Günün en çok izlenen programları listesi nereden alınır?

Tüm veriler TİAK tarafından açıklanan 20+ ABC1 reyting sonuçlarına dayanmaktadır.

10 Aralık 2025 Çarşamba gününün reyting sonuçları, Eşref Rüya’nın güçlü yükselişini pekiştirdiğini bir kez daha gösterdi. Gündüz kuşağında güçlü yapımların istikrarlı performansı, akşam kuşağında ise büyük rekabetin sürdüğü görüldü. TİAK verilerine göre şekillenen bu tablo, televizyon ekranlarındaki yarışın her geçen gün daha da kızıştığını ortaya koyuyor.