10 ayda 1,8 trilyon lira kayıp

Emek Servisi

Krizin günden güne derinleştiği yüksek enflasyonist ekonomi ortamında emek ücretlerindeki kayıp da devasa boyutlara ulaşıyor. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi’nin (DİSK-AR) dün yayınladığı Ücret Kayıpları İzleme Raporu, enflasyon ile vergi kesintilerinin, emeğiyle geçinen kesimin ücretlerinde ne kadar kayba sebep olduğunu ortaya koydu. Rapora göre SGK kapsamındaki işçilerin 10 aylık kaybı toplam 1,8 trilyon TL’ye dayandı. Araştırmaya göre ortalama bir işçinin on aylık birikimli bireysel enflasyon, vergi ve kesinti kaybı ise 106 bin 524 TL oldu. Raporda, asgari ücrete yıl ortasında ara zam yapılmamasının da ücret kayıplarını derinleştirdiği ifade edildi.

DİSK-AR tarafından sadece SGK kapsamındaki yaklaşık 17 milyon işçiyi kapsayarak yapılan araştırma, bir yandan enflasyon öte yandan artan gelir vergisi yükü nedeniyle harcanabilir gerçek (reel) ücretlerin ciddi bir erozyonla karşı karşıya olduğunu ortaya koydu. Paylaşılan verilere göre, 2025’in onuncu ayında sigortalılar için SGK verilerine göre ortalama ücret olan yılın ilk yarısı 48 bin 210 TL ve ikinci yarısı için 50 bin 670 TL olan ortalama brüt ücretin yüzde 51,1’i, vergi, kesinti ve enflasyon nedeniyle eridi. Ortalama ücretli bir sigortalı çalışan eline geçen ücretin yarısını vergi kesintisi ve enflasyon kaybıyla kaybetti.

Ortalama işçi ücretinde Ocak 2025 tarihinde enflasyon nedeniyle yaşanan kayıp 1.910 TL iken Ekim 2025’te bu miktar 10 bin 873 TL’ye yükseldi.

Gelir ile damga vergisi ve enflasyon nedeniyle ocak ayındaki erime 4 bin 910 TL iken bu miktar ekim ayında 18 bin 268 TL oldu. Araştırmaya göre ortalama bir işçinin on aylık birikimli bireysel enflasyon, vergi ve kesinti kaybı ise 106 bin 524 TL olarak gerçekleşti. Toplam kayıpların çok daha ürkütücü boyutlarda olduğu belirtilen raporda, sadece sigortalı işçilerin aylık enflasyon kaybının Ekim 2025’te tüm işçiler için 184,6 milyar TL’ye ulaştığı kaydedildi. Enflasyon ve vergi kaynaklı toplam erimenin ise 310,1 milyar TL olduğu belirtildi.

SADECE ENFLASYON 994 MİLYAR TL ÇALDI

Araştırmada on aylık birikimli erimenin ise 1,8 trilyon TL’ye yaklaştığı kaydedildi. Artan gelir vergisi yükü nedeniyle tüm işçiler için yaşanan on aylık birikimli toplam ücret erimesi kesintiler hariç 794,6 milyar TL olurken enflasyonun yarattığı kayıp ise 994,4 milyar TL’ye ulaştı. Böylece enflasyon ile vergilerin işçi ücretlerine on aylık toplam faturasının en az 1 trilyon 789 milyar TL olduğu belirtildi.