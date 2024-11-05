10 ayda 1352 şirket konkordato başvurusu yaptı

Ekonomik kriz ve finansman sorunları, şirketlerin konkordato başvurularını zirveye taşıdı.

Yılın 10 ayında konkordato geçici mühlet kararı verilen toplam dosya sayısı 1352’ye ulaşırken, bu tutar 2021, 2022 ve 2023 yıllarında yapılan toplam 1374 konkordato başvurusuna neredeyse yetişti.

Geçen ay kesin mühlet kararı verilen dosya sayısı 110, konkordatonun reddi kararı verilen dosya sayısı da 86 oldu.

Ekonomim'den Merve Yiğitcan'ın derlediği verilere göre; ocak-ekim döneminde 557 dosyanın konkordato başvurusu için kesin mühlet kararı verilirken, 10 ayda dosyası reddedilen konkordato başvurusu sayısı 512 oldu. Ekim ayında 20 şirket için iflas kararı verilirken, 10 aylık dönemde bu sayı 96 oldu.

KONKORDATO NASIL İLAN EDİLİR?

Herhangi bir borçlu firma (sermaye şirketleri, şahıs şirketleri ve kooperatifler), borçlarının vadesi geldiği hâlde ödeyemeyeceği durumlarda, borcu vadelendirmek veya borç miktarında belirli bir düzenleme yapılması suretiyle borçlarını ödeyebilmek veya muhtemel bir iflâstan kurtulmak için konkordato talep edebilir. Konkordato başvurusunda bulunabilmek için borçlu tarafın konkordato onaylandığı takdirde borçlarını ödeyebilecek durumda olması gerekir. Yani, borçlu taraf borçlarından muaf olmaz, sadece borçlar ödeyebileceği şekilde yeniden düzenlenir.

Konkordato için belirli belgeler hazırlanır ve Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvuru yapılır. Onay sürecinde mahkeme ve konkordato komiseri tarafından farklı belgeler de istenebilir. Bu süreç 4 kısımdan oluşur: Geçici Mühlet, Kesin Mühlet, Alacaklıların Toplanması ve mahkemenin konkordato tasdiki.

Konkordato için alacaklıların en az yarısının talebi kabul etmesi gerekir. Konkordato en fazla 23 aylık bir süreye yayılabilir. Konkordato süreci başladığında borçlu taraf plan dahilinde ilerleyerek borçlarını ödemeye başlar ve süreç sonunda borçlarından tamamen kurtulur. Süreç başladığında, borçlu şirketin normal faaliyetlerinin bir kısmı sınırlandırılır. Örneğin; maaş ödemeye ödeyemez ancak maaşların Ücret Garanti Fonundan ödenmesini sağlayabilir.