10 ayda 17,2 ton yakalandı: Uyuşturucu bataklığı

Mücadelede yaşanan zafiyet nedeniyle baronlar ve karteller için adeta bulunmaz ülke konumuna gelen Türkiye'deki uyuşturucu batağı, her geçen yıl daha da derinleşiyor. Cumhuriyet Başsavcılıklarında, “Kullanmak için uyuşturucu madde veya uyarıcı madde satın almak” gerekçesiyle yüz binlerce dosya açılırken Ticaret Bakanlığı’nın verileri de çarpıcı tabloyu ortaya koyuyor.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında yaptığı sunumda, “Kaçakçılık Yakalamaları” verilerini açıkladı. Bakanlığın verileri, 1 Ocak 2024-7 Kasım 2024 döneminde Türkiye'de yakalanan uyuşturucu madde miktarının 17 bin tonu aştığını ortaya koydu.

TONLARCA ELE GEÇİRİLDİ

Bakanlığın verilerine göre, Ocak-Kasım 2024 döneminde Türkiye’de 17,2 ton uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen tonlarca uyuşturucu maddenin değerinin 18,5 milyar TL ile ifade edildiği bildirildi. Uyuşturucu maddenin yanı sıra 37 milyar 974 milyon TL değerinde de kaçak eşya ve narkotik madde ele geçirildiği kaydedildi.

Ticaret Bakanlığı’nın verilerinin yanı sıra Cumhuriyet başsavcılıklarındaki, “Uyuşturucu” başlıklı dosyaların sayısı da dikkati çekti. Cumhuriyet başsavcılıklarında yalnızca 2023 yılında açılan dosyaların 673 bin 730’unu, “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” gerekçesiyle açılan dosyalar oluşturdu. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti suçlamasını içeren dosya sayısının ise 117 bin 959 olduğu belirtildi.

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MÜCADELEDE ZAFİYET

İktidarın bağımlılıkla mücadelede gösterdiği zafiyet, bağımlılık tedavi merkezlerinin sayısı ile gözler önüne seriliyor.

Bağımlılığıyla ilgili ayakta tedavi için başvuran kişi sayısı 114 binden 170 bine fırlarken 2021-2023 döneminde tedavi merkezlerinin sayısının yalnızca bir adet artırılabilmesi dikkati çekiyor.