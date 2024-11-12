10 ayda 357 kadın katledildi

Haber Merkezi

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDKF), 10 aylık kadın cinayeti raporunu yayımladı. Buna göre, 1 Ocak - 31 Ekim tarihleri arasında 357 kadın, erkekler tarafından öldürüldü. Katledilen kadınların 61’i şüpheli ölüm olarak kaydedildi.

198 kadın ateşli silahla ve 77’si ise kesici aletle öldürüldü. Katledilen kadınların 168’i evli, 96’sı bekar, 26’sı boşanmış, 10’u birlikte yaşarken, 55’inin ise medeni durumu bulunmuyor. Kadınların çoğunluğu hane içinde katledilirken bu sayı 135 olarak kaydedildi. Kadınların 53’ü ise boşanma aşamasında olduğu, 45’i tanıdığı, 41’i de birlikte olduğu erkek tarafından öldürüldü.