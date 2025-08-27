10 bin vakıf işçisi greve hazırlanıyor

Haber Merkezi

Türk-İş ile Hükümet arasında imzalanan Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü kapsamında Koop-İş Sendikası ve İşveren arasında sürdürülen sözleşme görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlandı.

Yaklaşık 10 bin sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıf (SYVD) işçisini ilgilendiren sözleşmede, işçilerin bağlı bulunduğu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çalışanları bu dönem 600 bin kamu işçisinden ayırarak 2025 yılı için memurlara uygulanan zam oranının verilmesini teklif etti.

Bu gelişme üzerine Koop-İş Sendikası 22 Ağustos 2025 günü grev kararı aldı. Koop-İş Genel Başkanı Eyüp Alemdar “SYDV işçilerine reva görülen bu teklifi ve çalışma barışını zedeleyen bu yaklaşımı kabul etmiyoruz. Her felakette mesai kavramını hiçe sayarak canla başla çalışan, başta pandemi olmak üzere, depremlerde, sel felaketlerinde halkımızın yanında olan, dezavantajlı grupların hizmetinde görev yapan işçiler böyle bir yaklaşımı hak etmiyor" diyerek 29 Ağustos'ta ülke çapında bulunan 1003 işyerinde greve çıkacaklarını duyurdu. Alemdar özetle, "Sendikamız sonuç alıncaya kadar mücadelesine devam edecektir” diye konuştu.