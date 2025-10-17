10 çocuktan 1’i ayakkabısız

Ada Sude ATAK

CHP, 16 Ekim Dünya Gıda Günü ve 17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü kapsamında “Sağlıklı Beslenme ve Temiz Suya Erişim” paneli düzenledi. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından İBB Artİstanbul Feshane’de düzenlenen panelde AKP iktidarının ekonomi politikaları sonucu yaşanan derin yoksullukta milyonlarca çocuğun sağlıklı beslenmesine imkan tanınmadığı kaydedildi.

ET YİYEMİYORLAR

Panelin açılış konuşmasını CHP Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş yaptı.

Özçağdaş, “Ülkemizde 0-18 yaş arası 22 milyona yakın genç var. Bunların 17 milyona yakını da 5 yaş ve üzerinde çocuklarımız en temel haklarına ulaşmada maalesef büyük sıkıntılar yaşıyorlar. 2024 yılında maddi yetersizlikler nedeniyle günde en az bir kez taze sebze meyve tüketimi yapamayan hane halkı oranı yüzde 10, et tavuk balık tüketemeyenler yüzde 25.1, yani her dört haneden biri. Çocuklarımız güvenli bir yaşam hakkından mahrumlar. 2024 yılında hane halkının yüzde 9.2’sinde çocuklar maddi yetersizlik sebebiyle yeni giysilere sahip olamıyorlar. Düzgün iki çift ayakkabısı olmayan hane halkı oranı yüzde 9.4. Yani on çocuktan birinin iki çift ayakkabısı yok. Maalesef onlara bir kap sıcak yemek ve bir bardak temiz su veremiyoruz. CHP’li belediyelerimiz bu hizmetleri başarıyla yerine getirmeye çalışıyorlar. Fakat bunu bile sorun haline getirmiş bir iktidar var karşımızda” diye konuştu.

611 BİN ÇOCUK EĞİTİMDE YOK

Özçağdaş zorunlu eğitim kapsamında olan fakat eğitim görmeyen öğrenci sayısının 611 bin 612 olduğunu açıkladı. Bunların 77 bin 400’ü 6-9 yaş arasındayken 93 bin 362’si 10-13 yaş arasında, 440 bini ise 14-17 yaş arasında. Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanlığı’nı eleştirerek “MEB’in böyle bir derdi yok. Onun derdi acaba ülkece Abdülhamit dönemine ışınlanabilir miyiz ? Bütün dert bu. Bütün bilimsel çalışması bu yönde” dedi. Öte yandan Özçağdaş okullaşma oranının da 84.26’dan 82.53’e düştüğünü belirtti.

CHP Sağlık Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz ise çocukların sağlıklı bir şekilde gelişmesini sağlamak için en önemli şeyin fırsat eşitliği, yoksulluğun azaltılması ve herkesin sağlık hizmetine eşit bir şekilde ulaşımı olduğunu hatırlattı.

BİR ÖĞÜN ÜCRETSİZ YEMEK

Öğrenci Veli Derneği’nin 16 Ekim Dünya Gıda Günü nedeniyle yaptığı açıklamada ise şu ifadeler yer aldı: “Okuldan kopan her çocuk, erken yaşta işçiliğe, çocuk evliliğine, istismara ve sömürüye açık hale gelmektedir. Okul yemeği programı, bu döngüyü kıracak en etkili kamusal politikadır. Okul yemeği uygulaması, sosyal devlet ilkesinin en somut göstergesidir. Bir yardım değil, bir hak; bir masraf değil, geleceğe yapılan en değerli yatırımdır. Bütçe görüşmelerinde okul yemeği ve temiz içilebilir su hakkı ayrı bir bütçe kalemi olarak ele alınmalı; bu haklar için yeterli kamu kaynağı ayrılmalıdır.”